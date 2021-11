Erilaiset koulutukset täydentävät toisiaan, kaikkien osaaminen ja tieto on välttämätöntä ja arvokasta.

Varhaiskasvatuksen ongelmat, alan huono palkkaus ja työvoimapula ovat jälleen kerran nousseet keskusteluihin. Eila Seppälä-Vessarin (HS Mielipide 2.11.), Anitta Pakasen ja Auli Seppälän (HS Mielipide 5.11.) sekä Eeva-Leena Onnismaan ja Eira Suhosen (HS Mielipide 5.11.) kirjoitukset toivat esille erään varhaiskasvatusalan keskeisistä ongelmakohdista, josta ei julkisuudessa juurikaan puhuta: varhaiskasvatuksen parissa päiväkodeissa työskentelee erilaisen koulutuksellisen taustan ja koulutustason omaavia työntekijäryhmiä.

Näitä eri koulutuksen omaavia ammattiryhmiä edustavat eri liitot, jotka valvovat oman ammattikuntansa palkka- ja muita etuja ja kilpailevat niistä keskenään. Vaikka tästä asiasta ei julkisuudessa puhuta, arvelen jokaisen varhaiskasvatuksen parissa työskennelleen sen tunnistavan. Pahimmillaan tämä sisäinen eturistiriita murentaa työhyvinvointia, se heikentää työssä jaksamista ja viihtymistä ja voi olla jopa suurimpia esteitä koko alan palkkauksen kehittymiselle vastaamaan työn vaativuutta ja vastuuta.

Varhaiskasvatuksessa tehtävä työ on leimallisesti tiimityötä, avain onnistumiseen on tiiviissä yhteistyössä, yhteistyössä oman tiimin jäsenten kanssa, päiväkodin toisten työntekijöiden ja tiimien sekä lasten vanhempien kanssa.

Päiväkodissa tehtävä työ on moninaista ja vaatii hyvin monenlaisia taitoja, usein työntekijästä tuntuu, että täytyy olla tuhattaituri. Erilaiset koulutukset täydentävät toisiaan, kaikkien osaaminen ja tieto on välttämätöntä ja arvokasta.

Opettajalla on pedagogisesti painottunut koulutus ja hänellä on myös vastuu lapsiryhmän tavoitteellisesta toiminnasta. Lastenhoitajalla on koulutuksen tuomaa asiantuntijuutta lasten perustarpeisiin, hyvinvointiin ja terveyteen liittyen, mikä on ensiarvoisen tärkeää pienten lasten hyvän hoidon onnistumiseksi. Opettaja ei suinkaan suunnittele ryhmän toimintaa yksin, vaan sitä tehdään yhdessä päiväkodin kehittämispäivillä sekä tiimien omissa viikoittaisissa kokouksissa. Samoin lapsiryhmän edistymistä arvioidaan yhdessä, jokaisen työntekijän havainnot ja näkemykset ovat tärkeitä.

Toimintaa toteutetaan yhdessä. Koulutuksensa lisäksi jokaisella työntekijällä on omat persoonalliset taipumukset, omat henkilökohtaiset kiinnostuksen ja osaamisen alueet sekä mahdolliset harrastukset. Näitä kaikkia voidaan hyödyntää ja ne tuovat rikkautta ryhmän toimintaan sitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Opettajalla on vastuu siitä, että toiminta on laadukasta ja lapsiryhmän tarpeita vastaavaa sekä lasten kulloistakin kehitysvaihetta tukevaa.

Yhteistyö asettaa varhaiskasvatuksessa tehtävälle työlle vaatimuksia ja haasteita, mutta onnistuessaan se on hyvin antoisaa ja palkitsevaa. Yhdessä koetut ja jaetut hetket, ilot, surut ja onnistumiset tekevät niistä entistä arvokkaammat.

Varhaiskasvatuksessa teemme kaikki työtä sydämellä lasten ja perheiden hyväksi. Yhdessä onnistumme.

Aija Halonen

eläkkeellä oleva varhaiskasvatuksen opettaja, Helsinki

