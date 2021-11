Helsingin kaupunki aikoo ajaa Kauppatorin vakiomyyjät vakiopaikoiltaan Tuomaan markkinoiden tieltä marraskuun lopusta jouluun asti. Kauppatorin vakiovuokralaisten vuoden parhaan myyntisesongin ajaksi!

Kauppatori ja oranssit telttakojut tuoreine tarjottavineen ovat vuosikymmeniä olleet yksi Helsingin myyntivalteista. Kauppatori ei kuitenkaan ole pelkkä turistipyydys. Se on ihmisten työpaikka ja kauppapaikka. Nyt vakiomyyjät aiotaan työntää sivuun ja tuoda tilalle mökkikylä.

Kaupungin tapahtumasäätiön toimitusjohtaja Stuba Nikula on keksinyt melkoiset perustelut asialle: ”Tuomaan markkinat on kokonaisuus, muutama oranssi teltta ei ehkä näyttäisi niin hyvältä mökkien välissä.” Kauppatori on Nikulan mukaan näille markkinoille sopiva paikka, koska ”on tärkeää, että vanha Helsinki on taustana markkinoille” (HBL 6.11.).

Joitakin vuosia sitten markkinoiden mökit olivat Esplanadin puiston leveällä keskikäytävällä. Asiakkaiden kannalta ratkaisu oli hyvä ja toimiva. Jos kaupunki todella tunkee mökkikylän Kauppatorille, mökit pitää sijoittaa niin, että vakiomyyjät voivat säilyttää vakiopaikkansa. Se on myös meidän asiakkaiden etu ja toivomus.

Erkki Mäkiö

Helsinki

