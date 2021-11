Elielinaukiolle rakennettavan talon ulkomuodosta ja tarpeellisuudesta käyty vilkas keskustelu on jättänyt varjoonsa sen, että uudistuksen kohteena on myös Asema-aukio. Myös kaupungin suunnitelmissa se tuntuu jääneen sivurooliin. Asema-aukiota voi olla hankalampi hahmottaa, koska siinä on tällä hetkellä taksiasema ja luiska parkkihalliin.

Mitä siinä on uudistuksen jälkeen? Onko penkkejä, puita tai muita istutuksia, paikkoja ruokarekoille ja tilaa tapahtumille? Miten pyöräkaistat kulkevat? Minkälainen tulee valaistuksesta ja kivetyksestä?

Elielinaukiolle rakentamista vastustetaan, koska kaupunkiin pitäisi jättää avointa tilaa kaupunkilaisille. Onko jäänyt huomaamatta, että uudistuksessa tehdään sitäkin?

Perttu Rytsölä

Helsinki

