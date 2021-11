Tylsyys on mainettaan mielenkiintoisempaa. Kiireessä on vaikea tuntea luovuutta tai keksiä uusia ajattelumalleja.

Jääkaappimme ovessa on luku­järjestys. Siinä perheemme kolme jäsentä yrittävät joten­kuten pysyä kärryillä siitä, mitä kenenkin päivään kuuluu. Aamu alkaa päiväkoti­reissulla, jatkuu joko etätöihin tai toimistolle ja päivän päätteeksi ehkä harrastuksiin, uimahalliin, kyläilemään, isovanhemmille tai pyykkitupaan.

Pikkuhiljaa lukujärjestykseen on alkanut hiipimään myös tutulta kuulostavia asioita: pikkujouluja, afterworkeja ja viikonloppureissuja.

Elämä tuntuu täydeltä.

Se on poikkeuksellinen tunne, kun koronavirusepidemian aikana on pitänyt opetella kestämään tylsyyttä puolentoista vuoden ajan. Vaihtoehtona on ollut keksiä itse jotakin tekemistä.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan (HS 30.4.2020) tylsyyttä paremmin sietävät ihmiset eivät joudu kielteisten tunteiden valtaan, kun yksitoikkoisuus iskee, vaan he alkavat tuottaa itselleen virikkeitä.

Näin on täytynyt toimia myös koronavuoden aikana, jos on halunnut pitää elämänsä mielekkäänä. Vielä hetki sitten elimme maailmassa, jossa reppuun pakattiin termoskannullinen kahvia ja suunnattiin lähiluontoon retkeilemään. Muutakaan ei oikein voinut tehdä.

Toki tylsyys koettelee meitä eri tavoin. Hetkellinen tylsyys voi ruokkia luovuutta, mutta pitkittyessään ikävystyminen voi aiheuttaa ahdistusta.

” Arjen virikkeitä ei enää tarvitse keksiä itse.

Nyt suuri osa meistä voi tanssia jälleen aamuun asti yökerhossa, buukata kalenterin täyteen harrastuksia ja tavata ystäviä niin paljon kuin pääkoppa kestää. Tuntuu kuin päivistä olisi kadonnut monta tuntia luppoaikaa. Yhtäkkiä onkin koko ajan vähän kiire.

En enää tavoita sitä tunnetta, joka vielä hetki sitten oli läsnä: leppoisuutta. Kalenteria ei tarvinnut täyttää, sillä ei ollut mitään kalenteriin merkittävää. Jos emme enää muista, kuinka helpottavalta yhtäkkinen vapaus tuntui, emme varmasti pysty pitämään siitä kiinni. Jo nyt tallaamme tuttuja reittejä kiireisin askelin.

Paluu vanhaan on tapahtunut nopeammin kuin huomasimmekaan, eikä arjen virikkeitä enää tarvitse keksiä itse. Jääkaapin ovessa oleva lukujärjestys ei ole katoamassa mihinkään.

Se, mikä vielä hetki sitten tuntui pitkästyttävältä ja lamaannuttavalta, näyttää nyt tervetulleelta lepohetkeltä. Vaikka en mistään hinnasta vaihtaisi yksiäkään pikkujouluja pois, mietin, miten tylsyydestä saisi pidettyä vielä hetken kiinni? Nyt on viimeiset hetket painaa mieleen, miten hyvältä se tuntui.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen tuottaja.