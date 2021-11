Helsingin Sanomat kertoi (9.11.) opiskelun supersuorituksesta: runsaan vuoden opinnoilla korkeakoulututkinto, jonka tavanomainen opiskeluaika on viisi vuotta. Kaikki kunnia määrätietoiselle ahkeruudelle, mutta miten supersuoritus, 583 opintopistettä vuodessa, on mahdollista?

Suomi on allekirjoittanut vuonna 1999 Bolognan julistuksen, jonka tarkoituksena on tehdä eurooppalaisista korkeakoulututkinnoista vertailukelpoisia yhteisellä opintojen mitoitusjärjestelmällä osana opetuksen laadunarviointia. Yhden lukuvuoden täysipäiväinen opiskelu sisältää 1 500–1 800 tuntia opiskelijan työtä, ja siitä kertyy 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vaatii siis 25–30 tuntia työtä. Palkansaajien keskimääräinen vuosityöaika on 1 600-1 700 tuntia. Kuvattu supersuoritus vastaisi noin 40 tuntia opiskelua vuoden jokaisena päivänä.

Pääkirjoitus (HS 10.11.) totesi, että opiskelijoiden ei pidä ahdistua supersuorituksesta. Ei todellakaan! Vaikka tutkintojen mittari on pääasiassa tietopohja, opiskelun tulisi antaa muutakin: ymmärrystä työelämässä tarvittavista taidoista, arvoista ja asenteista. Kypsyminen ammattiin vaatii aikansa. Ja elääkin pitää.

Seppo Soinila

professori, emeritus, Turun yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.