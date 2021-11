Eriytymiskehitys on otettava huomioon jo kaavoituksessa

On huolestuttavaa, jos täydennysrakentamisella tuotetaan eriytymisvaarassa oleville alueille läpikulkuasuntoja.

Pormestari Juhana Vartiaisen (kok) talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevassa esityksessä Helsinki esitetään kaupunkina, jossa asuinalueet eivät eriydy ja kaikkialla on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää elämää. Eriytymiseen puututaan kaupunkilaisia kuunnellen, ja erityisesti panostetaan Malminkartanoon, Kannelmäkeen, Malmiin, Mellunkylään sekä Vuosaareen. Yhdelle uudistusalueista kuuluvan Kontulan asukkaana tämä tietysti ilahduttaa.

Eriytymiskehitykseen on kiinnitetty huomiota sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:ssa että taloussuunnitelmaesityksessä. Jälkimmäisessä todetaan, että torjunta vaatii poikkihallinnollista sitoutumista ja eri hallintamuotoja käsittävää monipuolista asuntotuotantoa eri kaupunginosiin.

Maankäytön toteutusohjelman mukaan vuokrakerrostaloissa sijaitsevien asuntojen osuus alueen asuntokannasta tulisi olla enintään puolet. Tavoitteena on myös varmistaa perheasuntojen – vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen – riittävä osuus asuntotuotannossa. Ohjelmassa on havaittu myös asuntosijoitusalan kasvu: yhä useampi asunto päätyy sijoittajien omistukseen ja vuokra-asunnoiksi.

Taloussuunnitelmaesityksessä mainituilla alueilla on meneillään kiihkeä täydennysrakentaminen. Uusia rakennuksia on valmistunut, rakenteilla ja suunnitteluvaiheessa tai vasta ajattelun asteella. Rakentamisessa huolestuttavaa on huoneistotyyppijakauman seuraukset väestörakenteelle ja viihtyvyydelle.

Esimerkiksi Kontulan alueelle toteutettu täydennysrakentaminen on ollut hyvin pienasuntovaltaista, ja parhaillaankin haetaan asemakaavamuutosta rakennukselle, jossa suunnitelman mukaan toteutuessa 75:stä asunnosta 53 olisi pieniä yksiöitä.

Pienissä asunnoissa voi viihtyä pitkään ja kiintyä ympäristöönsä, mutta aina näin ei tapahdu. Pienasunnot myös houkuttavat erityisesti asuntosijoittajia, mikä vääristää tavoiteltua hallintamuotojakaumaa.

Taloussuunnitelmaesityksessä ilmaistaan myös huoli asuntomarkkinoiden polarisoitumisesta: kun alueiden välinen ero kasvaa, täydennysrakentamisen mahdollisuudet heikkenevät ja eriytymiskehitys voimistuu. Eriytymiskehityksen edetessä alkaa kynnelle kykenevien pako alueelta. Kehityksen kulkua on vaikea enää kääntää.

On huolestuttavaa, jos täydennysrakentamisella tuotetaan eriytymisvaarassa oleville alueille läpikulkuasuntoja, jotka eivät houkuta ihmisiä kiinnittymään asuinympäristöönsä ja huolehtimaan sen viihtyisyydestä.

Suunnitelmien ja ohjelmien hyvää tavoittelevien kirjausten lisäksi tarvitaan rakentamisen ohjausta, jossa jo kaavoitusvaiheessa vaikutetaan eriytymiskehitystä estävään suuntaan. Se, millaista asumista rakennuskanta on omiaan houkuttelemaan ja edistämään, määrittelee sen, millaisiksi eri kaupunginosien on mahdollista kehittyä.

Marjo Lyytikäinen

Helsinki

