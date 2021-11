EU:n jäsenmailta pitäisi edellyttää sitoutumista läpinäkyviin kansallisen finanssipolitiikan mekanismeihin ja valvontaan.

EU:n finanssipolitiikan säännöt kaipaavat uudistamista. Vanhat säännöt eivät ole toimineet hyvin, ja finanssipolitiikalle on tulevina vuosina uusia vaatimuksia.

Uusien sääntöjen pitää mahdollistaa talouskasvua tukevat ja ilmastonmuutosta torjuvat toimenpiteet. Sääntöjä tarvitaan kuitenkin estämään sellainen velkaantuminen, jolla lisätään menoja kestämättömällä tavalla.

Vanhat EU-säännöt perustuivat alijäämä- ja velkakriteereille. Niiden sijaan kaivattaisiin laajempaa analyysiä julkisen talouden tasapainosta ja velkakestävyydestä.

Jäsenmailta pitäisi edellyttää sitoutumista läpinäkyviin kansallisen finanssipolitiikan mekanismeihin ja valvontaan. Euroalueen yhteisvastuulliset kriisinhallintamekanismit olisivat vain vastuulliseen finanssipolitiikkaan sitoutuneiden maiden turvana.

Euroalueella julkinen velka on kasvanut selvästi finanssikriisin jälkeen, ja koronaviruskriisi kasvatti velkaa entisestään. Samaan aikaan talouskasvu on ollut historiallisen hidasta, ja Euroopalla on edessään valtava urakka ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Sekä talouskasvun kiihdyttäminen että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttävät investointeja ja kannustinjärjestelmien kehittämistä.

Julkisten investointien lisääminen kasvattaa kuitenkin entisestään menopaineita ja uhkaa paisuttaa velkaa. Lisäksi korot tulevat nousemaan, mikä näkyy viiveellä velanhoidon kustannuksissa. Finanssipolitiikan sääntöjä tarvitaankin myös jatkossa julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi.

Koronaviruspandemian takia tauolla olevien alijäämä- ja velkakriteerien paluu ei toisi kaivattua kontrollia finanssipolitiikkaan. Vanhoista säännöistä on tullut enemmän poikkeusten perustelujen liturgiaa kuin hyvän finanssipolitiikan ohjausta.

Euroalueella markkinatkaan eivät ohjaa hallituksia kestävään finanssipolitiikkaan. Valtionlainojen korot eivät heijasta talouspolitiikan riskejä, sillä jäsenmaiden ajautuminen velkajärjestelyyn ei ole uskottava uhka. Ilman säännöstön uudistusta ollaan ajautumassa euroalueen vakautta uhkaavaan tilanteeseen, jossa ei ole uskottavia sääntöjä eikä markkinakuria.

Uusissa säännöissä pitäisi vaatia aiempaa vahvempaa kansallista ohjausta. Jäsenmaiden olisi sitouduttava laatimaan suunnitelma julkisen talouden kestävyyden ylläpitämiseksi ja noudattamaan sitä. Taloudessa ja finanssipolitiikassa tehdyt valinnat tehtäisiin näin läpinäkyviksi sekä oman maan äänestäjien että muiden EU-maiden silmissä. Hyvä esimerkki on suomalainen kehysjärjestelmä.

Kansallinen ohjausmekanismi vähentää vastuun ulkoistamista Brysseliin. Jäsenmailla on myös kannusteet tehdä ohjausmekanismeista toimivia. Huono kansallinen finanssipolitiikka on haitaksi koko Euroopan unionille, mutta eniten kärsii tällaiseen politiikkaan sortunut jäsenmaa itse.

Kansallinen ohjaus tarvitsee yhteisesti hyväksytyt EU-tason raamit. Niissä pitäisi sallia merkittävät alijäämät vain talouden kestävää kehitystä tukevien hankkeiden rahoittamiseksi ja suhdannevaihteluiden tasaamiseksi, ja kulutusmenojen rahoittamiseen velalla tulisi suhtautua aiempaa tiukemmin. Elleivät merkittävän alijäämän syyt ole raamien mukaisia, EU:lle pitäisi esittää jäsenvaltiota sitova suunnitelma alijäämän korjaamisesta. Jäsenmaiden vakavien taloudellisten ongelmien ratkaisuun suunnatut tukiohjelmat pitäisi rajata valtioihin, jotka noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.

Finanssipolitiikan kontrolli toimisi siis poliittisen järjestelmän itsesääntelynä sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Mitkään säännöt eivät kuitenkaan takaa euroalueen vakaata talouskehitystä, jos poliittista tahtoa hyvään finanssipolitiikkaan ei ole.

Uudet säännöt ohjaisivat jäsenmaita aiempaa läpinäkyvämpään finanssipolitiikkaan ja loisivat uskottavan mekanismin, jonka avulla erilaiset poliittisten valintojen riskit näkyisivät valtion velan korossa. Ellei finanssipolitiikan uusiin vaatimuksiin onnistuta vastaamaan, koko EU:n demokraattinen päätöksenteko voi kriisiytyä.

Markus Lahtinen ja Janne Huovari

Lahtinen on toimitusjohtaja ja Huovari ennustepäällikkö Pellervon taloustutkimuksessa (PTT).

