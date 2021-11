Lukiosta on tehty kiihdytyskaista korkeakouluopintoihin

Lukiolla itsessään ei ole sitä arvoa ja merkitystä, joka sille nuoren elämässä kuuluisi olla.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistus on lisännyt ylioppilaskirjoitusten painoarvoa.

Viime aikojen julkisen keskustelun perusteella Suomen lukioissa on ongelma: sekä opiskelijat että opettajat voivat huonosti ja uupuvat. Opiskelijat kokevat riittämättömyyden tunteita opiskelutaakan alla ja opettajat kokevat lukioon kohdistuneet uudistukset rasittavina ja työtaakkaa lisäävinä.

On totta, että lukiota on uudistettu viime vuosina vauhdikkaasti. Lukion opetussuunnitelma uusittiin, oppivelvollisuutta laajennettiin ja korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistettiin. Nämä kaikki uudistukset osuivat korona-ajan poikkeuksellisiin oppimis- ja opetusjärjestelyihin.

Ainakin osa uudistuksista olisi pitänyt lykätä. Alan toimijat ja järjestöt esittivät tätä, mutta toive sivuutettiin. Uudistukset ovat varmasti lisänneet opettajien työmäärää, mutta kyse ei ole pelkästään työtaakasta. Kyse on lukiolle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden erilaisuudesta ja ristiriitaisuudesta, joka näkyy lukioiden toimintakulttuurissa.

Lukiolaisten hyvinvointi, oppimisen tuki ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ovat julkilausuttuja lukion keskeisimpiä tavoitteita. Näitä voisi kutsua lukion hyvinvointi- ja sivistystehtäviksi. Lukion sivistystehtävä on ollut lukion keskiössä aina, mutta hyvinvointi- ja oppimisen tukitehtävät ovat lukioille osittain uusi ilmiö. Lukioilla on aiempaa suurempi velvollisuus tarjota yksilöllisiä oppimisen tukitoimia ja myös seurata niiden käyttöä. Tätä me lukioväki vasta opettelemme.

Hyvinvointi- ja sivistystehtävän rinnalla kulkee lukiolle asetettu valikointitehtävä. Se tarkoittaa sitä, että lukio-opinnoilla valikoidaan opiskelijat korkeakouluihin. Käytännössä tämä tapahtuu ylioppilastutkinnon avulla.

Korkeakoulujen opiskelijavalintaa uudistettiin vuonna 2018. Uudessa mallissa todistusvalinta on nyt pääväylä korkeakouluopintoihin. Valintakokeista ei kuitenkaan luovuta millään aloilla eli käsitys tämän väylän katoamisesta on väärä. Oli todellisuus mitä tahansa, niin menestys lukio-opinnoissa ja sitä kautta ylioppilaskokeissa ohjaa vahvasti sekä opiskelijoiden että opettajien toimintaa.

Hyvinvointi- ja valikointitehtävien ristiriita on lukioissa ilmeinen. Toimintakulttuurin tasolla menestys opinnoissa ja yo-kokeissa on usein hallitseva tekijä, joka jyrää helposti opiskelijoiden ja myös opettajien hyvinvoinnin ja jaksamisen.

Tätä vääristymää lisää se, että lukiolaisille on luotu outo mielikuva siitä, että vain huippuarvosanoilla pääsee opiskelemaan korkeakouluihin. Lukiosta on tehty välivaihe ja kiihdytyskaista korkeakouluopintoihin. Lukiolla itsessään ei ole sitä arvoa ja merkitystä, joka sille nuoren elämässä kuuluisi olla.

Lukion tulee tulevaisuudessakin täyttää sille asetetut ristiriitaiset tavoitteet ja tehtävät. Meidän aikuisten tulee kuitenkin vahvistaa lukiolaisten uskoa ja luottamusta siihen, että hyvinvointi ja oman tulevaisuuden rauhallinen etsintä ovat oleellisempia kuin opintomenestyksen maksimaalinen optimointi.

Jussi Sutinen

rehtori, Helsingin yhteislyseo

puheenjohtaja, Pro Lukio ry

