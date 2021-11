Suomalaisen alakoulun vahvuuksiin kuuluvat nimenomaan luokanopettajat, jotka toteuttavat ilmiölähtöistä, oppiainerajat ylittävää opetusta.

Helsingin Sanomissa (11.11.) kirjoitettiin A1-kielen aloittamisesta ensimmäisellä luokalla. Heti kirjoituksen alussa todettiin A1-kieltä opettavien opettajien olevan pääsääntöisesti luokanopettajia mutta ”siitä huolimatta” opettajat, oppilaat ja huoltajat suhtautuivat kielenopetuksen aloittamiseen myönteisesti.

Miksi luokanopettajien taitoa opettaa kieliä vähätellään? On vaikea kuvitella samanlaista toteamusta jostakin muusta oppiaineesta: siitä huolimatta, että esimerkiksi matematiikkaa tai kuvataidetta opettaa 1. luokalla luokanopettaja eikä aineenopettaja, opetukseen suhtaudutaan myönteisesti.

Suomalaisen alakoulun vahvuuksiin kuuluvat nimenomaan luokanopettajat, jotka toteuttavat ilmiölähtöistä, oppiainerajat ylittävää opetusta. Luokanopettajilla on ensiluokkaiset pedagogiset taidot sekä erinomainen oppilaantuntemus, koska he opettavat suuren osan opetuksesta omalle ryhmälleen yleensä useamman vuoden ajan. Samanlaista mallia on harvassa muussa maassa.

Kahdessa johtamassani koulussa on loistavia luokanopettajia, jotka opettavat kieliä holistisesti muun opetuksen ohessa ja joista useat ovat asuneet ulkomailla kyseisellä kielellä opiskellen tai töitä tehden. Jokaisen koulun sisällä tehtäviä jaetaan osaamisen mukaan niin kuin muillakin työpaikoilla. Kaikki koulutetut opettajat ovat oman alansa ammattilaisia, olivatpa he sitten aineenopettajia, luokanopettajia tai vaikka erityisopettajia. Tarvitsemme osaamisen jakamista puolin ja toisin – emme eri opettajaryhmien vähättelyä ja vastakkainasettelua.

Saara Värtö

rehtori, luokanopettaja ja aineenopettaja

Tuusulan kunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.