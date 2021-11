Yritysten voittojen suojeleminen on toistaiseksi ollut Euroopan unionille tärkeämpää kuin maailman köyhien rokottaminen.

Koronaviruspandemia on pakottanut meidät poikkeuksellisiin toimiin suomalaisten suojaamiseksi, mutta niin kauan kuin emme katso asiaa Suomen rajoja pidemmälle emme voi olla tyytyväisiä. Monessa maassa rokotteita ei ole saatavilla edes terveydenhuollon henkilöstölle. Rahoitusta on luvattu, mutta se on laiha lohtu, jos rokotteita ei ole saatavilla.

Suomen politiikka on, ikävä kyllä, tässä suhteessa toistaiseksi ollut enemmän osa ongelmaa kuin pitkäjänteistä ratkaisua. Mahdollisuus tuottaa rokotteita paikallisiin tarpeisiin on noussut yhä tärkeämmäksi. Kertalahjoituksiin, ostositoumuksiin ja yksinoikeuksiin perustuvat kannustimet rokotteiden tuotannossa eivät ole riittäneet tuomaan rokotteita globaaliin etelään.

Rokotteiden valmistajat, kuten Pfizer-Biontech, ovat tehneet valtavia voittoja. Yritysten voittojen suojeleminen on toistaiseksi ollut Euroopan unionille tärkeämpää kuin maailman köyhien rokottaminen. Siksi EU on, Suomenkin tuella, vastustanut Etelä-Afrikan ja Intian Maailman kauppajärjestössä (WTO) tekemää ehdotusta rokotteen globaalin saatavuuden edistämiseksi pandemian aikaisilla erivapauksilla yritysten yksinoikeuksista. Suurin osa maailmasta on ollut valmis asettumaan erivapauden taakse sen edistäessä osaltaan nopeampaa rokotteiden saatavuutta.

Suomella on vielä mahdollisuus toimia rakentavasti multilateraalisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien puolesta liittymällä siihen EU-maiden joukkoon, joka edellyttää EU:n kannan muutosta Maailman kauppajärjestössä. Ratkaisevat päätökset EU:ssa tehdään marraskuun aikana.

Meri Koivusalo

professori, globaali terveys, Tampereen yliopisto

Thomas Wallgren

filosofian professori, Helsingin yliopisto

