Lapseni luottamus omiin opiskelutaitoihinsa on lähes olematon, ja kurssitehtävät tuntuvat hänestä ylivoimaisilta.

Lapseni pääsi tänä syksynä opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Haluan kertoa hänen tarinansa, sillä huoleni on suuri.

Kuten muutkin ikätoverinsa, lapseni opiskeli lähes puolet lukioajastaan etänä. Viimeinen vuosi oli erityisen raskas. Äitinä seurasin sydän kurkussa lapsen psyykkistä vointia ja jännitin sitä, miten nuori selviää eristyksissä rankan abikevään: ensin kirjoituksiin lukemisen, sitten itse kirjoitukset, ja päälle vielä pääsykokeet. Vointi huononi kevään edetessä, mutta hän sai kuitenkin lakkinsa ja opiskelupaikkansa.

Syksy näyttäytyi jo valoisampana. Yhteiskunta avautui, rokotukset etenivät ja lapset palasivat kouluun. Konserttisalit ja ravintolat täyttyivät. Ylioppilaskunta järjesti tutustumistapaamisia livenä, ja lapseni oli innoissaan alkavasta opiskelusta.

Hämmästys oli suuri, kun itse kurssit alkoivat: vain yhden kurssin luennot järjestettiin kampuksella. Etäopiskelu jatkui taas. Seurasin kauhunsekaisin tuntein, miten lapseni into unelmien opiskelupaikassa laski. Syksyn toinen jakso oli vielä alkusyksyä kummallisempi: neljä viidestä viikon luennosta oli edelleen etänä.

Lapseni on aina rakastanut oppimista ja opiskelua ja omaksunut helposti tietoa. Nyt tämä nuori on ajettu nurkkaan. Luottamus omiin opiskelutaitoihin on lähes olematon, ja kurssitehtävät tuntuvat ylivoimaisilta. Omien asioiden hoitaminen on lähes mahdotonta. Ahdistus on ajoittain niin suurta, että normaalisti verbaalisesti säkenöivä lapseni ei pysty puhumaan.

Olen järkyttynyt siitä, miten yliopisto huolehtii opiskelijoistaan. Ymmärretäänkö yliopistolla, millaista taakkaa korona-ajan nuoret kantavat edellisen etävuoden jäljiltä? Miten heiltä voidaan edellyttää voimavaroja etäopiskeluun? Millä tavoin nuoren itsetunto voi kestää elämää, jossa hänet eristetään yli vuodeksi muista ihmisistä? Miten nuori voi oppia, jos hänestä tehdään näkymätön?

Äiti

