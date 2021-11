Viikon puheenaiheet

1) Sanataikuri

Kirjailija, suomentaja ja akateemikko Kirsi Kunnas kuoli maanantaina 96 vuoden iässä. Kunnas oli taiteilijaperheessä kasvanut ja oman taiteilijaperheensä rakentanut ihminen, jolle luovuus oli ammatti ja maailmassa olemisen tapa. Hän debytoi vuonna 1947 modernistirunoilijana, mutta löysi ehkä omimman tyylinsä riemukkaan anarkistisista lastenrunoista. Vuonna 1956 ilmestynyt Tiitiäisen satupuu on opettanut jo monta polvea suomalaisia kielellä leikkimisen iloihin.

2) Hyvä kiertämään

Keskiviikkona vietettiin niin kutsuttua veropäivää, kun verottaja julkisti tiedot vuoden 2020 verotuksesta. Suurimpien veronmaksajien kärjestä löytyi esimerkiksi peliyhtiö Supercellin perustajia sekä muita yrityksensä myyneitä. He eivät pakoilleet julkisuutta vaan päinvastoin kertoivat palauttavansa iloisina osan saamastaan vauraudesta veroina yhteiskunnalle. Samaa vakuuttivat seitsemän miljardin yrityskauppauutisella show’n varastaneet Woltin omistajat. Näin kansallinen kateuspäivä on muuttamassa muotoaan: siitä on tulossa hyvinvointivaltion juhlapäivä.

3) Takapakki

Hallitus joutui ottamaan takapakkia koronarajoitusten lakkauttamisesta, kun epidemia leviää siitä huolimatta, että 80 prosentin rokotekattavuus vihdoin ja viimein saavutettiin. Keskiviikkona pidetyissä neuvotteluissa hallitus päätti, että ravintolarajoitukset jatkuvat, ja hallitus selvittää koronapassin käytön laajentamista esimerkiksi työpaikoille. Samalla valmistellaan pakollisia rokotuksia terveydenhoidon henkilöstölle. Hallitus toivoo, ettei uutta hätäjarrua tarvitse ottaa käyttöön vaan epidemia talttuu rokotusten leviämisen myötä.