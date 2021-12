Vihapuheiden aikana on syytä muistaa, että totuus on armollinen, aina.

Mauri Sariolan vuonna 1960 ilmestyneen romaanin nimestä Totuus on armoton on tullut klassinen lause, kun puhutaan totuuskäsityksistä ja suhteellisesta totuudesta. Teos on oikeudenkäyntiromaani, jossa totuutta haetaan niin rikollisen kuin tuomarinkin elämästä. Totuus paljastaa ihmisyyden raadollisuuden.

Armottomuudessaan totuus on myös armollinen. Helsingin kirjamessuilla lokakuussa kuuntelin portugalilaista kirjailijaa Jose Rodrigues dos Santosia, joka on kirjoittanut todellisuuspohjaisen romaanin Auschwitzin taikuri. Juutalainen taikuri Herbert Levin on lumonnut näytöksillään Prahan. Sitten natsijoukot miehittävät kaupungin, ja Levin perheineen joutuu Terenzinin ghettoon ja lopulta he päätyvät Auschwitziin.

Teokseen nivoutuu portugalilaisen sotilaan Fransisco Latinon tarina. Hän päätyy lopulta vartijaksi Auschwitziin. Leningradin piirityksen aikana hän rakastuu venäläiseen Tanushaan kosien tätä. Tanusha on siirretty myös keskitysleirille. Kaikkien kolmen kohtalot solmiutuvat merkillisesti yhteen yhdessä maailman julmimmassa paikassa. Totuus on alaston.

”Totuus on kohdattava sellaisena kuin se on. Jokainen suuri kirja koskettelee totuutta tavalla tai toisella”, painotti dos Santos. Hän kuvitteli ratkaisut, kuinka nämä ihmiset selviytyvät, mutta tällä kaikella on todellisuuspohja. Hän kertoi näin yrittäneensä saada ihmiset ymmärtämään Auschwitzin julmuudet ja kauheudet. Tästä hän haluaa vetää analogian tämän päivän sotiin ja väkivallantekoihin eri puolilla maailma: ”Uskon hyvään. Meidän pitää oppia ymmärtämään ongelmien reittejä voidaksemme välttää kaiken sellaisen, mitä tapahtui Auschwitzissa. Ihmisyyden pimeistä puolista kirjoitan.”

Jose Rodrigues dos Santos kertoo tarinoita todellisella tavalla, mutta tekee sen kiinnostavasti. Vihapuheiden aikana on syytä muistaa: totuus on armollinen, aina. Se vapauttaa tekemään hyvää.

Risto Kormilainen

kirjailija, kirjallisuuskriitikko, rovasti

Suomussalmi

