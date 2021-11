Haasteena on, etteivät avun tarvitsijat tiedä, mistä sitä kysyä.

Järjestöt ovat jo yli 20 vuotta tarjonneet senioreiden antamaa tietotekniikan vertaisopastusta eri puolilla Suomea. Vuodesta toiseen palaute on kiittävää, sillä vertaisen kanssa harjoitellessa se tärkein, oma motivaatio, syttyy monesti helpommin kuin pakon ja kiireen edessä. Opastuspaikat löytyvät kartalta osoitteessa seniorsurf.fi/opastuspaikat/.

Viime vuosina viranomaiset ovat tulleet digipalveluiden kentälle ryminällä. Lain mukaan heillä on myös velvoite opastaa omien palveluidensa käyttöä. Digitukea rakennetaan samaan aikaan kunnissa sekä valtakunnallisella tasolla eri sektorien välisessä yhteistyössä, mikä on todella tärkeää muun muassa resurssien ja viestinnän näkökulmasta.

Nyt onkin digituen kulta-aika! Maksutonta digitukea on tarjolla runsaasti, mutta haasteena on, etteivät avun tarvitsijat tiedä, mistä sitä kysyä. Suomessa tehdään laadukasta työtä eri kohderyhmien digiosallisuuden ja -taitojen vahvistamiseksi. Tarjolla on kohdennettua digitukea ikäihmisille, nuorille, kuulovammaisille, asunnottomille, työttömille, suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi ja niin edelleen. Lista on pitkä.

Tärkeää on tietää, ettei asian kanssa tarvitse olla yksin, vaan tukea on saatavilla.

Tiina Etelämäki

SeniorSurf-toiminta

Vanhustyön keskusliitto

Nina Ziessler

Enter ry

