Eläke ei riitä tuleviin vastikkeisiin. Muuttoa parempi vaihtoehto olisi, jos näitä surullisen pieniä eläkkeitä korotettaisiin.

Ympäristössäni Vantaalla on suunnitteilla monen kerrostalon putkiremontti. Se tulee huomattavan kalliiksi, jopa 25 prosenttia asunnon hinnasta.

Moni nykyinen eläkeläinen on säästänyt asuntoaan suurella työllä. Minäkin jouduin ostamaan oman yksiöni 20-vuotiaana, mihin sain lainaa pankista ja sukulaisilta. Olin vielä opiskelija ja tein iltatyötä selvitäkseni velasta. Valmistuttuani tein vielä monta vuotta kahta työtä maksaakseni asuntoni. Siitä on sitten pikkuhiljaa päästy eteenpäin. Moni muukin pienituloinen on varmasti kokenut saman.

Nyt sitten olemme mielestämme onnekkaita, kun on katto pään päällä.

Mutta kuinka ollakaan. Putkiremontti nostaa yhtiövastiketta niin paljon, että moni on kauhuissaan. Kaksionkin yhtiövastike noussee noin 500 euroon kuukaudessa. Kun elää alle köyhyysrajan olevalla eläkkeellä, ei tuollaisia summia maksetakaan.

Olen keskustellut joidenkin asukkaiden kanssa, ja eräskin sanoi harkitsevansa vakavasti muuttoa. On sydäntä särkevää, jos ja kun omasta kodistaan joutuu lähtemään siksi, ettei eläke riitä kustannuksiin.

Minulle on myös ehdotettu asumistuen hakemista. Eikö olisi paljon parempi vaihtoehto, että näitä surullisen pieniä eläkkeitä korotettaisiin?

Väitetään, että tuleville eläkeläisille ei riitä rahaa, mikäli nykyisiä eläkkeitä nostetaan. Se on täyttä puppua, manipulointia. Olemme itse maksaneet eläkkeemme, tulevat eläkeläiset maksakoot omansa. Sitä paitsi eläkevaroja on miljardeja euroja. Kenelle niitä säästetään?

Eläkeläisiä ei arvosteta lainkaan. He ovat sentään saaneet aikaan tämän hyvinvointivaltioksi kutsutun maamme, mutta kokevat nyt itse elävänsä pahoinvointivaltiossa.

Raija Keijama

Vantaa

