Jos tunnelista halutaan ajatuksena houkuttelevampi Kalasataman ja myös Sörnäisten asukkaille, siihen pitää liittää suunnitelma kevyen liikenteen silloista tai tunnelista.

Liikun kaupungissa enimmäkseen pyörällä, kävellen ja joukkoliikennettä käyttäen. Minulla on myös auto, jolla kuljen pidemmät matkat mökille ja kantakaupungin ulkopuolelle. Minulla on kaksi lasta, jotka liikkuvat jo melko itsenäisesti Kalasataman alueella.

Sörnäistentunneli rauhoittaisi Kalasatamaa läpiajoliikenteeltä, joka todennäköisesti kasvaa, kun Vilhonvuorenkadun ja Parrulaiturin välinen kadunpätkä Hanasaaren voimalan vieressä vihdoin avataan lähes kolmen vuoden työmaan jälkeen. Kyseinen työmaa on tehnyt Kalasataman todella vaikeasti saavutettavaksi autolla. Jos Sörnäistentunneli rakennetaan, samaan Vilhonvuorenkadun risteykseen perustetaan uusi pitkäaikainen työmaa. Kun tunneli valmistuu, autoilu siinä toki sujuvoituu.

Jos tunnelia ei rakenneta, pelkona on, että liikenne Sörnäisten rantatieltä Hermannin rantatielle siirtyy osittain uuden Vilhonvuorenkadun jatkeen kautta Koksikadulle, joka erottaa Suvilahden ja Kalasataman toisistaan. Tällä hetkellä liikenne siinä on vähäistä. Alueella liikkuville lapsille, ja ylipäätään kevyelle liikenteelle, tästä muodostuisi uusi vaarallinen tienylitys. Vilkas läpikulkuväylä jakaisi Kalasataman puiston ja Suvilahden kahtia. Ilman sitä alueella on potentiaalia muodostua yhtenäiseksi ja viihtyisäksi.

Sörnäistentunneli todennäköisesti poistaisi tämän ongelman. Kalasatamasta liikutaan paljon Kallion suuntaan kävellen ja pyörällä. Esimerkiksi jalkapallojoukkueet Sapa ja Ponnistus vetävät runsaasti pieniä futareita Kalasatamasta. Ne harjoittelevat Kallion puolella Väinö Tannerin kentällä.

Sörnäisten rantatie on vaarallinen ja hidas ylitettävä sekä lasten kanssa että ilman. Sörnäistentunneli ei tuo tähän ratkaisua, vaan saattaa jopa pahentaa tilannetta. Jos tunnelista halutaan ajatuksena houkuttelevampi Kalasataman ja myös Sörnäisten asukkaille, siihen pitää liittää suunnitelma kevyen liikenteen silloista tai tunnelista, joiden kautta pääsee pyörällä turvallisesti ja nopeasti Sörnäisten rantatien toiselle puolelle. Autotunnelin rakentaminen ei saa myöskään aiheuttaa uutta vastaavaa haittaa kuin mitä rakenteilla olevan Vilhonvuorenkadun jatkeen kanssa on koettu liian pitkään.

Antti Klemetti

Helsinki

