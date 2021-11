Sörnäistentunnelin valmistelu on ollut puutteellista

Sörnäistentunnelin kannattajat ovat korostaneet hankkeen myönteisiä vaikutuksia kävelyolosuhteisiin. Väitteet ovat huteralla pohjalla, sillä vaikutusten selvittäminen on ollut hankkeen valmistelussa puutteellista, jopa tarkoitushakuista.

Tunnelin vaikutuksia selostavasta 45-sivuisesta dokumentista puolet keskittyy autoliikenteeseen, hyödyntäen liikennemallin tuottamia kvantitatiivisia tuloksia. Jalankulkuun on uhrattu kaksi sivua pintapuolista punnintaa. Jalankulkijoiden liikkumista tunneli kieltämättä sujuvoittaa Kalasataman ympäristössä, toisaalta heidän kulkuyhteytensä huononevat tunnelin suuaukkojen luona.

Jalankulkijoihin kohdistuvista vaikutuksista ei kuitenkaan ole luotu määrällistä arvioita. Emme siis tiedä, miten paljon Sörnäisten rantatien ylittäminen hidastuu tai moniko katua olisi ylittämässä, kun Hanasaaren jopa 8 000 asukkaan kaupunginosa on rakennettu. Autotunnelin käyttäjien määrä ja aikasäästöt tiedetään: ehkä siksi he painavat päättäjien vaakakupissa enemmän kuin jalankulkijat.

Valmistelun vakavin puute on kuitenkin tunnelin vaihtoehtojen käsittely. Vaikka esitetyillä vaihtoehdoilla on potentiaalia lieventää autoliikenteestä koituvia haittoja, niiden vaikutukset jalankulkuun on jätetty kokonaan tutkimatta. Olisivatko nämä toimenpiteet, kuten etelään kulkevan liikennevirran ohjaaminen Vanhalle Talvitielle, kuitenkin tuoneet tunnelin hyödyt, ilman tunnelin hintaa tai haittaa?

Juhana Rantavuori

Helsinki

