Palvelumuotoilulla on tärkeä rooli sote-uudistuksessa.

Sote-uudistuksen tavoitteena on lopettaa asiakkaiden luukuttaminen taholta toiselle. Halutaan tarjota sujuvia palvelupolkuja ennaltaehkäisyn, perusterveydenhoidon, erikoisterveydenhoidon ja kuntoutuksen välillä sekä järkevöittää palvelu­kokonaisuuksien suunnittelua. Näissä toiveissa toteutuvat palvelumuotoilun tavoitteet kehittää ja tarjota palveluja, jotka ovat sujuvia, helppokäyttöisiä, ymmärrettäviä, saatavilla asiakkaiden arjessa, suositeltavia, selvillä asiakkaiden tarpeista ja toiveista sekä kilpailukykyisiä.

Terveydenhoidossa palvelumuotoilua on hyödynnetty jo paljon. Monella suurella sairaalalla on ollut käytössään palvelu­muotoilijoiden tuki palveluiden strategisessa kehittämisessä, esimerkiksi uusien sairaaloiden suunnittelussa. Samoin monissa kunnissa, kuten Lahdessa, Porvoossa ja Helsingissä, on jo pitkään ollut käynnissä erilaisia palvelumuotoilun hankkeita.

Tammikuussa valittavat aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta, palveluverkoston periaatteista ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. On erityisen tärkeää, että hyvinvointialueille saadaan sekä strategista palvelumuotoilun osaamista palvelu­järjestelmän suunnitteluun että käytännön osaamista palvelupolkujen toteuttamiseen. Ison rakenteellisen muutoksen läpivienti vaatii sekä palvelukulttuurin muuttumista että erilaisten palvelujen toteuttamista tukevien sovellusten kehittämistä käytännön tasolla.

Palvelumuotoilussa käytetään sekä osallistavaa että yhteissuunnittelua. Muotoilu tarjoaa keinoja uudistaa palveluprosesseja, osallistaa käyttäjiä omaan hoitoonsa ja sen suunnitteluun. Palveluiden digitaalinen suunnittelu ja toteutus vaatii käyttäjä­lähtöisyyttä mitä suurimmissa määrin. Hyvinvointialueet tarvitsevat palvelu­muotoilua tavoitteisiin vastaamisessa. On tärkeää nostaa muotoilun roolia esiin puhuttaessa sote-uudistuksesta. Toivon, että muotoilijat tarttuvat uudistuksen tarjoamiin haasteisiin.

Satu Miettinen

dekaani ja palvelumuotoilun professori

Lapin yliopisto

