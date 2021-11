Suomen Nato-jäsenyys nousee esiin aina vain uudelleen, ja siihen on hyvä syy

On aikoja, jolloin maailma tuntuu suhteellisen vakaalta. Niistä kannattaa ottaa kaikki irti. Silloin Suomessa voi keskittyä elämän parantamiseen.

Useissa Euroopan maissa on syksyn kuluessa keskitytty melko perinteisiin yhteiskunnan ongelmiin. Koronaviruspandemiasta ulos tultaessa on paneuduttu vanhoihin poliittisiin kiistoihin.

Kaikki on tietenkin suhteellista. Puolan kautta Eurooppaan pyrkii Valko-Venäjän avulla pakolaisia. Edessä on edelleen valtavan kauaskantoisia ympäristöpäätöksiä. Niiden lisäksi, ikään kuin nämä ongelmat eivät riittäisi, kaikki vanhat kiistat ovat jäljellä. Ja uusia tulee.

Jos katsoo hieman kauemmas, niin huomaa, että siellä siintävät samat kansainväliset kiistat ja pelot kuin aiemminkin. Me olemme vain tottuneet elämään niiden kanssa. Nyt pitäisi varmistaa, ettei turvallisuuspoliittinen tilanne huonone äkisti.

Katsotaan vaikka niinkin hyvässä muistissa olevaa tapahtumaa kuin kylmän sodan päättymistä. Siitä on kulunut yli kolme vuosikymmentä, mutta maailma ja varsinkin Eurooppa elävät edelleen tuon ajan muistojen varassa.

Suomi sai tuolloin Neuvostoliiton romahduksesta aivan uutta tilaa toteuttaa kohtaloaan länsimaana, ja sen tilan Suomi on myös ottanut. Suomen nykyinen asema EU-maana sekä Naton ja Yhdysvaltojen läheisenä kumppanina on itsestäänselvyys.

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui Ulkopoliittisen instituutin juhlassa syyskuun lopussa, puheesta kuului kuitenkin jostakin syystä huoli.

Niinistö on sittemmin puhunut monesta ajankohtaisesta aiheesta, mutta silloin hän kysyi, missä valossa sotilasliitto Nato näkee kumppanuussuhteensa ja pysyykö ovi jäsenyyteen avoimena.

Presidentti on ilmoittautunut Suomen nykyisen turvallisuuspoliittisen linjan kannattajaksi. Suomi on Naton läheinen kumppani ja voi hakea järjestön jäsenyyttä, jos jokin syy – ja tämä tarkoittaa Venäjää – tekee sen tarpeelliseksi.

Niinistöllä on omat ajatuksensa. En tunne niitä, mutta kysymykseen on helppo yhtyä. Venäjä on edelleen johtava huolenaihe, mutta vain yksi niistä.

Moneen eurooppalaiseen turvallisuushuoleen on yksi yhteinen vastaus, ja se on Nato. Pohjois-Atlantin puolustusliitto on kaukana täydellisestä, mutta turvallisuudessa se sitoo Euroopan maat toisiinsa ja myös Yhdysvaltojen sekä Kanadan turvallisuuteen ennennäkemättömällä tavalla.

Kylmän sodan päättyessä Nato menetti suuntavaistonsa, mutta järjestö sai sen takaisin, kun terroristit hyökkäsivät New Yorkiin ja Washingtoniin syyskuussa 2001. Suomelle Nato oli luonteva kumppani terrorismin vastaisessa sodassa Afganistanissa. Vielä luontevammaksi kumppanuus muuttui Venäjän aloitettua sotatoimet Ukrainaa vastaan keväällä 2014. Natosta tuli osa Suomen turvallisuutta.

Tämän asetelman pitäisi riittää Suomelle ja sen läheiselle liittolaiselle Ruotsille syyksi sitoa maiden kohtalo Natoon, mutta kuvaan astuu myös Kiina. Suomalaisissa puheenvuoroissa kysytään yhä useammin, miten Euroopan pitäisi vastata Kiinan haasteisiin, ja samaa kysytään myös Natossa.

Kysymykset saattoi esittää suoraan sotilasliiton korkeimmille päättäjille Naton neuvoston vieraillessa Suomessa lokakuun lopussa. Jäsenillä riittää kysyttävää toisiltaan ja muilta. Sotilasliiton jäsenistä valtaosa on myös EU:n jäseniä. Tahdistaminen EU:n ja Naton välillä on vielä vajaata mutta välttämätöntä. Suomi ja Ruotsi ovat EU:n mutta eivät Naton jäseniä.

Tämän talven aikana Nato viimeistelee uutta strategista konseptia hyväksyttäväksi ensi kesän huippukokouksessa. Se oli Naton neuvoston jäsenillä mielessä, kun he vierailivat Suomessa ja Ruotsissa.

Naton strateginen konsepti on noin vuosikymmenen välein kirjoitettava yhteinen sitoumus järjestön suunnasta. Se ei ole mikään turvallisuuspolitiikan taikakaava, mutta konseptissa kartoitetaan Naton ja samalla väistämättä myös EU:n turvallisuuspolitiikkaa vuosikymmeneksi eteenpäin. Olisi aika luonnollista, että Suomi ja Ruotsi olisivat mukana päättämässä siitä Naton täysjäseninä, kuten Pohjoismaista Islanti, Norja ja Tanska jo ovat.

Peruskysymys Suomelle olisi tuttu. Miten Suomi varmistaa turvallisuuspolitiikassa suuntansa demokratiana ja tukee yhdessä kumppaniensa kanssa vakaata kehitystä maailmassa?

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut vapaa toimittaja.