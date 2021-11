Yliopiston pitää varmistaa, että kaikkien on turvallista palata kampuksille

Opiskelijaikäryhmän rokotekattavuus Hus-alueella on vasta noin 70 prosenttia.

Ensimmäisen vuoden opiskelijan äiti on huolissaan lapsensa jaksamisesta etäopiskelun takia (HS Mielipide 14.11.). Hän on aivan oikeassa: pandemia-aika on ollut raskas koko yliopistoyhteisölle, mutta etenkin uusille opiskelijoille.

Helsingin yliopisto on toiminnassaan noudattanut viranomaisten pandemiaohjeita. Yliopiston toimintaa on avattu asteittain ja rajoituksista on luovuttu koronatilanteen helpottuessa ja rokotekattavuuden kasvaessa.

Syyslukukauden opetuksen suunnittelu tehtiin jo viime keväänä pandemiarajoitusten mukaan, mutta kevään 2022 opetus on suunniteltu toteutettavaksi ilman rajoituksia.

Yli 32 000 opiskelijan opetuksen siirtäminen etäopetuksesta lähiopetukseksi ei käy käden käänteessä. Siitä huolimatta osa ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden kursseista pystyttiin kesän aikana muuttamaan lähiopetukseksi heti lukuvuoden alusta alkaen. Uudet opiskelijat ovat jo kahtena lukuvuotena olleet yliopiston erityishuomion kohteena.

Yliopisto on yhdessä muun muassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) ja opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävän Nyyti ry:n kanssa järjestänyt opiskelijoille hyvinvointia tukevia toimia, kuten opintopsykologin palveluja ja vertaistukea. Koulutusohjelmissa pyritään kohtaamaan opiskelijoita eri tavoin kampuksilla niin opetuksessa kuin opiskelijapalveluissakin. Yksin ei tarvitse jäädä.

Yliopiston pitää edelleen varmistaa, että kaikkien opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan – myös riskiryhmäläisten – on turvallista palata kampuksille. Opiskelijaikäryhmän rokotekattavuus Hus-alueella on vasta noin 70 prosenttia. Siksi toivomme, että opiskelijat hankkivat täyden rokotussuojan mahdollisimman pian. Näin pääsemme jälleen kohtaamaan turvallisesti kampuksilla.

Susanna Niinistö-Sivuranta

kehitysjohtaja

Helsingin yliopisto

