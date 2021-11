Perustuslakivaliokunnan palveleva puhelin vastaa.

Perustuslaki­valiokunnan palveleva puhelin, kuinka voin auttaa?

”Huomenta! Se kun tuo perustuslaki sanoo, että ’Suomen kansalaisella on vapaus valita asuinpaikkansa’. Näytänkö palkkatietoni? Asutaanko näillä tuloilla Helsingissä!? Ei asuta! Mieli kyllä tekisi. Että kai tässä ollaan selvästi perustuslaittomassa tilassa?”

Perustuslakivaliokunnan palveleva puhelin!

”Aamupäivää! Näitä yrityksiä on verotietojen mukaan myyty kovilla summilla viime vuosina. Ei kai se voi olla perustuslaillista, että yhdet saa paljon ja muut vähän? Ja jos yhdellä on pääomatuloja, niin totta kai silloin on oltava muillakin? Rahattomuus rajoittaa, ja se ei kyllä sovi perustuslain kuutospykälän yhdenvertaisuusajatukseen. Ei saa asettaa eri asemaan ’ilman hyväksyttävää perustetta’!”

Perustuslakivaliokunnan palveleva puhelin!

”Päivää! Twitter-tilini poistettiin. Mitä sanoo perustuslain kahdestoista pykälä? Että ’jokaisella on sananvapaus’. Nyt ei ole. Sanottavaa olisi.”

Perustuslakivaliokunnan palveleva puhelin!

”Iltapäivää! Meidän Roope ei päässyt yliopistoon viime kevään haussa. Kai ne perusoikeudet on määritelty niin, että jos yksi pääsee, niin kaikki muutkin pääsee? Kaikki muuhan olisi epätasa-arvoista ja perustuslain kuudennentoista pykälän vastaista. Sivistykselliset oikeudet kuuluvat kaikille! ’Yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti’ opetusta on perustuslaissa, ja Roopella on sekä mahtavat kyvyt että erityiset tarpeet.”

Perustuslakivaliokunnan palveleva puhelin!

”Iltapäivää! Jäin tuossa keväällä työttömäksi. Firma meni nurin. Eihän näin voi olla. Kait se perustuslain kahdeksastoista pykälä vielä on voimassa? Siellähän seisoo selvästi, että ’julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta’. Minun työvoimaani ei suojeltu ja nyt ei ole enää suojeltavaa.”

Perustuslakivaliokunnan palveleva puhelin!

”Iltaa! Se kun on nyt tämä koronapandemia. Me täällä Senaatintorin reunalla mietittiin, että se muualla maailmassa käytössä oleva koronapassi kyllä toimisi työpaikoilla ja auttaisi kulttuuri- sekä ravintola-alaa. Pakkorokotukset tai passit terveydenhuollon henkilökunnalle olisivat myös paikallaan, mutta, mutta. . . Siinähän saisivat vastuulliset suomalaiset erilaisen kohtelun kuin vastuuttomat. Saako niin tehdä, ei kai niin saa tehdä?”

Hyvää yötä!

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.