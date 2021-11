Onko mielekästä johtaa 15-asteista vettä 50 kilometrin päähän, missä se vaatii joka tapauksessa lämpötilan noston ennen käyttökohteita?

Aika ajoin vuosikymmenien varrella on noussut esiin ehdotus Loviisan ydinvoimalan jäähdytysveden käyttämisestä Helsingin kaukolämmön lähteenä (HS Mielipide 15.11.). En tunne ydinvoimalan yksityiskohtia, mutta voin valaista asiaa yleisellä tasolla.

Jäähdytysvesi on merivettä, mikä on sinänsä ongelma, mutta ei edes suurimpia niistä. Ydinvoimalan lupaehtojen mukaan Suomenlahteen laskettavan jäähdytysveden lämpötila ei saa nousta kymmentä astetta korkeammaksi verrattuna meriveden alkuperäiseen lämpötilaan. Se tarkoittaa, että talvella hukkaveden lämpötila on 15 asteen luokkaa.

Onko mielekästä johtaa 15-asteista vettä 50 kilometrin päähän, missä se vaatii joka tapauksessa lämpötilan noston ennen käyttökohteita, joita on kaukolämpölaitoksina Helsingissä yli kymmenen? Sen jälkeen kaukolämpöveden lämmittämisen jälkeen ydinvoimalasta tullut vesi täytyy jäähdyttää uudelleen ennen kuin sitä voi laskea mereen tai muuhun vesistöön. Onko mielekästä lämmittää vettä ja sitten taas jäähdyttää käytön jälkeen? Ydinvoimalassa sille ei liene käyttöä merivettä lämpimämpänä, koska sillähän nimenomaan pyritään jäädyttämään voimalan prosessia.

Loviisan ydinvoimalan jäähdytysveden virtaama on 25 kuutiometriä sekunnissa. Sen tarvitsema putkikoko on tavanomaisilla putkiston virtausnopeuksilla halkaisijaltaan neljä metriä. Putki Loviisasta Helsinkiin olisi 50 kilometriä pitkä. Se maksaisi satoja miljoonia euroja. Jos taas ei purettaisikaan ydinvoimalan vettä Suomenlahteen vaan johdettaisiin Helsinkiin, sen lämpötila olisi paljon korkeampi kuin edellisessä esimerkissä. Siitä huolimatta se ei ehkä sellaisenaan toimisi suoraan kaukolämmön energialähteenä. Putkikoko olisi kieltämättä paljon neljää metriä pienempi. Miten järjestely toimisi ydinvoimalalla, on maallikon vaikea tietää.

Vaikka idea sinänsä kuulostaa hyvältä, se ei toimi käytännössä – eikä edes teoriassa. Ja miten meneteltäisiin ydinvoimalan huoltokatkon aikana?

Markku Isoaho

insinööri, Oulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.