Pakotesopassa on taas liian monta kokkia

Ilta-Sanomat kommentoi EU:n ulkoministerien päätöstä laajentaa Valko-Venäjälle asetettuja pakotteita lentoyhtiöihin, matkatoimistoihin ja viranomaisiin, jotka osallistuvat siirtolaisten kuljetuksiin Puolan ja muiden EU-valtioiden ulkorajoille.

”Euroopan unionin pakotepolitiikan ongelma on unionin sirpaleisuus. Unionilla on tarvetta ärhennellä ja näyttää voimaansa juhlapuheissa, mutta kun päätöksiä vihdoin saadaan aikaiseksi, niiden tehosta voi olla montaa mieltä. Pakotesopassa on aina liian monta kokkia.”

”Tällä kertaa pakotteet osuvat siinä mielessä oikeaan, että niillä pystytään rajoittamaan ihmisten kuljetuksia Lähi-idästä Valko-Venäjälle. Muuten pakotelinjaukset ovat yhtä tyhjän kanssa, jälleen kerran. Elintärkeisiin toimintoihin niillä ei isketä, koska taloudellisella halvaantumisella voi olla arvaamattomia seurauksia autoritaarisesti johdetussa järjestelmässä.”

”Ihmisjoukon käyttäminen hybridisodan välineenä EU:n itärajalla voisi olla lähtöisin Kremlin suunnittelupöydältä, ja strategia toimii pitemmässä juoksussa nimenomaan Venäjän eduksi. Euroopan kohtaloa määrittävässä Vladimir Putinin pelikirjassa tiedetään, että EU ei saa aikaan sellaisia pakotteita, joilla olisi oikeasti merkitystä: pelitilaa riittää.”

”Valko-Venäjän ja Puolan rajaselkkaus alkaa yhä enemmän näyttää operaatiolta, joka itse asiassa palvelee molempia maita – niin hurjalta kun se kuulostaakin. Kovasta kielenkäytöstä huolimatta maiden välinen kauppa kulkee rajan yli, Puola näyttäytyy lännen etuvartiona ja sen demokratiaongelmat jäävät piiloon.”

Hämeen Sanomat syyttää Valko-Venäjää hybridivaikuttamisesta.

”Vääriä tietoja levittämällä on saatu ihmiset liikkeelle, mutta piikkilanka-aita Puolan rajalla on paljastanut heille karun todellisuuden.”

”Hybridivaikuttamiseen vastaaminen on kokonaisuutena sen mittaluokan kysymys, että siihen on EU:n löydettävä yhteiset ratkaisut.”

”Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pohti viime viikolla ’kulkuesteaidan’ rakentamista itärajalle. – – Pohdinta on pahimmillaan syöttö trollitehtaiden lapaan: ’Paniikin valtaan joutunut Suomi on jo rakentamassa muuria Venäjän-vastaiselle rajalleen.’ No ei!”

”Puola tekee EU:lle ison palveluksen pitämällä rajansa kiinni. Tilannetta ei voi kuitenkaan verrata Suomen itärajalla vallitsevaan. Liikenne ja kanssakäyminen on jatkuvaa ja molemmin puolin erittäin tarpeellista. Edelleen voi myös puhua ainakin jonkinlaisesta luottamuksesta.”

”Suomalaisen rajavalvonnan toimintaa ei ainakaan erikseen pidä asettaa kyseenalaiseksi.”