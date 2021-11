Kirjallisuudesta kertova dokumenttisarja on hieno idea

Kuten Suvi Aholaa myös monia muitakin kiinnostaisi varmasti vertailla toisiinsa sodanjälkeisen Suomen ja nykyhetken asenteita.

Suvi Ahola kysyi aiheellisesti, missä viipyy "Kirja-Suomi" (HS 16.11.). Hän viittasi Ylen kiitettyihin dokumenttisarjoihin, kuten viimeksi nähtyyn Politiikka-Suomeen. Aholan kysymys on aiheellinen, tematisoidulle haastattelusarjalle kirjallisuuden eri osa-alueista olisi tilausta.

Kuten Aholaa myös monia muita kiinnostaisi varmasti vertailla toisiinsa sodanjälkeisen Suomen ja nykyhetken asenteita. Ahola kirjoittaa: ”Myös ajatus siitä, että ’oikea’ kirjailija varttuu korpimökin yläkammarissa, kaukana maailman viettelyksistä ja vieraista vaikutteista, tuntuu nyt oudolta, mutta oli Suomessa pitkään aivan hyväksytty.”

Saattaa olla, että hän viittaa Erno Paasilinnaan, jonka taival kirjailijana ja monipuolisena kulttuurivaikuttajana alkoi juuri korpimökin yläkammarissa.

Mitä outoa on siinä, että kirjailijan kehitys alkaa vielä tänäkin päivänä korpimökin yläkammarissa? Suuri osa nykykirjailijoista on akateemisia tutkijoita. Akateemisten kirjailijoiden ”ylivalta” tuottaa hyvin kirjoitettua kaunokirjallisuutta, mutta teemoiltaan nämä kirjat ovat aneemisia ja samankaltaisia. On vaikea löytää viime vuosikymmeninä julkaistuista kirjoista klassikoksi yltänyttä teosta.

Klassikkokirjailijaksi kehittyminen vaatii poikkeuksellista lahjakkuutta, ei välttämättä akateemisuutta, jota arvostan. Kriitikon tehtävä ei ole määritellä eikä ohjeistaa, mistä ”oikeat” kirjailijat tulevat.

Esa Hyytinen

Hyvinkää

