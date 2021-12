Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatustoiminta pitää järjestää moniammatillisesti. Niin varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja kuin lastenhoitajiakin tarvitaan.

Varhaiskasvatuksen tilanne on puhuttanut viime aikoina laajasti. Hyvä, että puhuttaa, syitä on monia. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen työntekijäpula on jo monella alueella lähes kriittisellä tasolla. Työntekijäpulasta ja varhaiskasvatuksen tilanteesta puhuttaessa on keskustelusta kuitenkin unohtunut ammattikorkeakoulujen merkitys varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden, varhaiskasvatuksen opettajien/sosionomien, koulutuksessa.

Sosionomeja valmistuu lukuisista ammattikorkeakouluista ympäri Suomen. Ennen uusinta, vuonna 2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia ja siihen liittyvää siirtymäkautta on ammattikorkeakoulusta valmistunut sosionomi voinut saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Uuden lain myötä ammattikorkeakoulusta valmistuva sosionomi voi saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden, kun taas varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden voivat saada yliopistosta valmistuvat kasvatustieteen kandidaatit.

Lakimuutos näyttäytyy myös käytännössä monin tavoin. Päiväkodissa tulee uuden lain myötä kasvatus-, opetus- tai hoitotyötä tekevillä olla vähintään kahdella kolmasosalla joko varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Varhaiskasvatuksen sosionomeja on kuitenkin kentällä tietojemme mukaan vielä vähän. Nyt käytävä keskustelu työntekijäpulasta ei siis ainoastaan koostu varhaiskasvatuksen opettajista vaan myös varhaiskasvatuksen sosionomeista. Ilmeisesti myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajista on pulaa.

Ainakin ammattikorkeakouluissa on varhaiskasvatuksen suuntautumisen vetovoima hälyttävästi vähentynyt. Keskustelu, jossa varhaiskasvatuksen sosionomit ohitetaan, jättää tämän tärkeän tehtävän näkymättömäksi eikä ainakaan innosta hakeutumaan opiskelemaan varhaiskasvatusta ammattikorkeakouluun.

Samalla myös varhaiskasvatuksen pitovoima vaikuttaa vähentyneen. Käytännössä olemme tilanteessa, että varhaiskasvatukseen sekä valmistuu vähemmän ammattilaisia että heitä poistuu varhaiskasvatuksen kentältä aiempaa enemmän. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen varhaiskasvatusverkosto on seurannut kehitystä jo jonkin aikaa huolestuneena. Olemme kutsuneet varhaiskasvatuksen opettajia kouluttavia yliopistoja mukaan yhteistyöhön ja tavoitteenamme on järjestää yhdessä keväällä 2022 tilaisuus, jonka tulokulmana on varhaiskasvatuksen veto- ja pitovoiman parantaminen.

Varhaiskasvatuksen tilanne pitää korjata! Pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei riitä, vaan tarvitaan myös rakenteellisia toimia.

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatustoiminta pitää järjestää moniammatillisesti. Tarvitsemme niin varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja kuin lastenhoitajiakin. Laadukas varhaiskasvatus on paitsi lasten myös meidän yhteiskuntamme etu.

Paula Väliaho

Satu Hakanen

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen varhaiskasvatusverkoston puheenjohtajisto

