Työttömyyden hoito Suomessa on tehotonta, ja siksi työtön pysyy työttömänä

Työttömyysturvalainsäädäntö on sekavaksi paisunut pullataikina, josta ei edes ammattilainen osaa ottaa selvää, saati sitten työtön.

Suomalainen työttömyyden hoito on käytännössä aikuisten päivähoitoa, jonka hyöty työttömälle ja työnantajalle on olematon. Järjestelmästä hyötyvät lähinnä eri yritykset sekä virkamiehet, joiden työ koostuu työttömien ohjaamisesta aikuisten päivähoitoon. Erilaiset ilmaistyöt taas vääristävät kilpailua ja haittaavat talouskasvua. Tehottomien toimien vuoksi työtön pysyy työttömänä ja lähinnä ahdistuu.

Suomen talous sykkii maailmantalouden tahdissa, ja työt jakaantuvat yhä enemmän pitkää erikoiskoulutusta vaativiin töihin sekä huonosti palkattuihin ja raskaisiin töihin, joissa työvoiman vaihtuvuus on suurta. Suomeen investoidaan, jos täältä löytyy osaavaa työvoimaa. Halpamaista tuleva työvoima ei yleensä ole kovin koulutettua, ja koulutuksenkin jälkeen lienee helppoa siirtyä seuraavaan maahan.

Finanssikriisin aiheuttaman taantuman aikana olisi kannattanut kouluttaa työttömiä, jotta nyt olisi osaavaa työvoimaa tarjolla. Ulkomaisen työvoiman sijaan järkevämpää olisi kouluttaa suomalaisia työttömiä ja lisätä yrityksissä perehdyttämistä. Vastaavasti raskaisiin ja matalapalkkaisiin töihin löytyy kyllä osaajia, jos palkka on kohdallaan.

Työttömyysturvalaki on laadittu aikana, jolloin maailma ja työmarkkinat olivat oleellisesti erilaiset. Työttömyysturvalaki ei toimi nykyaikana, eikä nykyinen laki toimi kuin paperilla. Se lähinnä keskittyy rankaisemaan aktiivista työtöntä. Työpaikkoja ilmoitellaan yhä harvemmin te-toimistojen sivuilla, ja koko työnhaku on oleellisesti muuttunut työttömyysturvalain laatimisen jälkeen. Työttömyysturvalainsäädäntö paikallisine vaihtelevine soveltamisohjeineen on sekavaksi paisunut pullataikina, josta ei edes ammattilainen osaa ottaa selvää, saati sitten työtön.

Suomessa pitäisi siirtyä vastikkeettomaan perustuloon, joka mahdollistaisi esimerkiksi työttömien paremmat kouluttautumismahdollisuudet sekä paremman työn, lastenhoidon, opiskelun ja monen muun asian joustavamman yhdistämisen. Verotuskin on jo pitkälle automatisoitu. Miksemme automatisoisi myös sosiaalitukien jakamista?

Toiseksi te-toimistot pitäisi muuttaa vaikka uudelleenkoulutuspalveluja tarjoaviksi laitoksiksi. Byrokratiasta säästyneet rahat kannattaisi ohjata oppilaitoksille koulutuksen parantamiseen, jotta yritykset saisivat kaipaamaansa osaavaa työvoimaa. Tällöin Suomi pärjäisi paremmin maailmantalouden kilpajuoksussa.

Olin useita vuosia työttömänä, mutta onnistuin kouluttautumaan uudelle alalle ja palasin työelämään. Työttömyydessä ehkä pahinta oli huomata se, kuinka jälkeen työttömyysturvalainsäädäntö on jäänyt. Olettaisin, että asia on yleisesti tiedossa, mutta ehkä erilaiset ennakkoluulot estävät lausumasta totuutta.

Maksan ihan mielelläni veroja, mutta verot voisi käyttää muuhun kuin tehottomiin työttömien aikuisten päivähoitopalveluihin.

Raimo Lantelankallio

entinen työtön, Tampere

