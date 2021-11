Ympäristöministeriö ja suomalainen media voivat yhdessä olla eturintamassa näyttämässä mallia, miten aikakautemme suurinta haastetta raportoidaan läpinäkyvästi ja tuodaan osaksi meidän kaikkien arkea.

Koronaviruksen levitessä media täyttyi kattavasta tautitilanteen raportoinnista: montako tartuntaa oli päivätasolla, paljonko ihmisiä oli tehohoidossa ja kuinka rokotusohjelma eteni. Lukuja on ollut helppo seurata niin Suomen kuin ulkomaidenkin osalta.

Nyt samaa pitäisi soveltaa ilmastonmuutoksen seurantaan. Ideaalimallissa voisimme seurata mediasta päästöjen kehitystä säännöllisesti viikko- ja kuukausitasolla. Eri toimintojen päästöt olisivat eriteltynä ja keskeiset toimet päästöjen pienentämiseksi olisi raportoitu läpinäkyvästi.

Kehitystä voisi seurata kunnittain ja maittain. Hiilidioksidi­ekvivalenttitonnit voitaisiin asettaa maittain vertailukelpoisiksi samaan tapaan kuin koronaviruksen levinneisyys: sataatuhatta asukasta kohden. Näin valtava ja usein etäiseltä tuntuva asiakokonaisuus konkretisoituisi helpommin hahmotettavaksi tavoitteeksi.

Lähtökohdat tällaisen raportoinnin aloittamiseen ovat haastavat, mutta Glasgow’n ilmastokokous antaa toivoa. Maat saivat sovittua taulukoista, joiden pohjalta ne kertovat päästöjensä kehityksestä, toimistaan sekä rahoituksesta. Myös kehittyvien maiden päästöjä ja toimia koskeva raportointi vahvistuu ja täsmentyy, ja kehittyville maille luvataan tukea raportointivelvoitteiden täyttämiseen.

Tähän on kuitenkin vielä paljon matkaa, ja jostain on aloitettava. Ympäristöministeriö ja suomalainen media voivat yhdessä olla eturintamassa näyttämässä mallia, miten aikakautemme suurinta haastetta raportoidaan läpinäkyvästi ja tuodaan osaksi meidän kaikkien arkea. Kuten liikkeenjohdossakin usein sanotaan, sitä saa mitä mittaa. Kehittyminen on lähes mahdotonta, jos tuloksia ei mitata ja seurata aktiivisesti.

Antto Pajulahti

tuotantotalouden diplomi-insinööri, Helsinki

