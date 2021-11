Englannin kielen tunnustaminen viralliseksi kieleksi parantaisi olennaisesti Suomen kilpailukykyä.

Jutussa ”Suomen kielestä liian kovat vaatimukset” (HS 15.11.) kerrottiin Suomeen muuttaneista, joiden oli hankalaa työllistyä, koska vaadittiin lähes täydellistä suomen kielen hallintaa.

Nykyisin englannin kieli on työkielenä useissa suurissa suomalaisissa pörssiyrityksissä. Myös Espoon kaupunki on ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ottanut englannin kielen viralliseksi asiointikieleksi. Helsingin kaupunkikin on hiljattain julkaissut englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelman.

Englannin kielen ottaminen jonkinlaiseksi tunnustetuksi viralliseksi kieleksi parantaisi olennaisesti Suomen kilpailukykyä ja todennäköisesti tekisi Suomesta houkuttelevan kansainvälisten yritysten pääkonttorien sijoituspaikan. Myös suomalaiset teknologiayritykset ja start up -yritykset saisivat helpommin kaipaamaansa ulkomaalaista työvoimaa, jos Suomea voitaisiin mainostaa englanninkielisenä maana.

Englannin kielen osaajia on Suomessa jo nyt paljon enemmän kuin ruotsin kielen osaajia, joten englannin kielen tunnustaminen viralliseksi kieleksi ei olisi radikaali toimenpide. Suomen kielen osaamisen ei pitäisi olla Suomessa enää välttämätöntä.

Pekka Salo

yrittäjä, Helsinki

