Valko-Venäjän ja Puolan rajalle syntynyt konflikti on monimutkainen ja ristiriitainen, ja juuri sitä hybridivaikuttaminen pyrkii hyödyntämään.

Puolassa parhaillaan vieraileva eduskunnan ulkoasiainvaliokunta saa lähituntumaa siihen, miten pirullista ja ristiriitaista on purkaa hybridi­vaikuttamisen seurauksena syntynyttä kriisiä.

Valko-Venäjä on tunnistanut Puolan, Liettuan ja Latvian rajoilta yhden EU:n poliittisista heikkouksista: unionin oikeutus on pitkälti kiinni siitä, että EU pitää kiinni kansain­välisistä sopimuksista – kuten siitä, että hädänalaisia ihmisiä on autettava. Valko-Venäjä kyseenalaistaa tätä periaatetta. Tavoitteena on ajaa Puola ja koko EU ristiriitaiseen tilanteeseen.

Mistään ihan uudesta ilmiöstä ei tosin ole kyse. Sotahistorian hämärissäkin ymmärrettiin, että taistelut kannattaa voittaa jo ennen aseisiin tarttumista. Nyt käynnissä oleva manööveri on myös jo nähty Suomen ja Norjan rajalla, Kreikan ja Turkin rajalla ja myös Espanjalle kuuluvassa Ceutan kaupungissa Marokon rannikolla. EU-rajoille pusketaan siirtolaisia olettaen, että heitä käsiteltäisiin turvapaikanhakijoina. Jos ei käsiteltäisi, EU näyttäisi hylänneen arvonsa. Tämä antaa tilaa kiristämiselle.

Valko-Venäjän ja Puolan rajan konfliktiin ei ole tarjolla helposti kansainvälisten oikeuden raameihin solahtavia ratkaisuja. Pohjalla on jo liuta ongelmia, jotka ovat repineet niin kansainvälisiä suhteita kuin EU:n yhtenäisyyttäkin.

Puola on ärsyttänyt EU:ta, sillä maa on rikkonut järjestelmällisesti oikeusvaltioperiaatetta. EU-maiden on nyt silti seisottava Puolan tukena vaaliakseen unionin yhtenäisyyttä ja lähettääkseen viestin Valko-Venäjälle ja muille vastaavia hybridioperaatioita suunnitteleville.

Puola pelaa yhä omaa peliään. Saksa on tarjonnut Puolalle avuksi poliiseja rajan tilanteen hallintaan, mutta Puola ei ota apua vastaan. Puola kieltäytyy myös Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin operaatiosta. Jarosław Kaczyńskin johdolla Laki ja oikeus -puolue on pitkään rakentanut kannatusta vastakkainasettelulla EU:n kanssa.

Puola pystyisi halutessaan ottamaan raja-alueella palelevat muutamat tuhannet ihmiset maahan. Se ratkaisisi osin ongelmaa, mutta toisi mukanaan myös uusia pulmia. Joka tapauksessa Puola joutuu arvioimaan, miten se kantaa vastuunsa EU- ja Schengen-maana. Uutiskuvissa näyttää, että raja Valko-Venäjän suuntaan pitää.

Silti sivuovi on auki. Puola käyttää EU:n epävirallista taakanjako­mekanismia. Ainakin osa rajalla olevista on päässyt maahan ja myös jatkamaan matkaansa. Saksaan on tullut Puolan kautta yli 8 000 ihmistä. Sinne he myös jäävät, sillä valtaosaa perusteettomiksi turvapaikan­hakijoiksi todetuistakaan ei saada palautettua. Osa katoaa pimeille työmarkkinoille ja varjoyhteiskuntaan.

Raja ei ole se paikka, jossa tällaiset kriisit ratkaistaan. Hybridiuhkiin ei myöskään ole yhtä oikeaa ratkaisua. EU ei ole kaikkivoipa, eivätkä jäsenmaat edes halua, että unioni puuttuu esimerkiksi sellaisiin kansallisen turvallisuuden kysymyksiin, jotka vaatisivat päätöstä väkivallan käytöstä. Tämä on hyvä muistaa nyt, kun EU rakentaa omia kriisinhallintajoukkojaan.

EU on sitoutunut omiin arvoihinsa, eikä unionia pidä vaatia rikkomaan niitä. Unionin luonne muuttuisi, jos jäsenmaita vaadittaisiin yhdessä päättämään vaikkapa siitä, ammutaanko Puolan rajalla ihmisiä kohti.

EU:n voima on arvoissa, diplomatiassa ja yhteisessä ulkopolitiikassa. Esimerkiksi pakotepolitiikka vaatii pitkäjänteisyyttä. Silti on myönnettävä, että EU myös myy periaatteitaan. Jotta näin tapahtuisi mahdollisimman vähän, EU:n sijaan Aljaksandr Lukašenkan kanssa neuvottelee viime töikseen Saksan liittokansleri Angela Merkel. Valko-Venäjän ei haluta putoavan täysin Venäjän syliin.

Puolaan kohdistuva arvostelu on jäissä, vaikka Puolan toimista ei pidetäkään. Arvostelu repisi unionia kriittisillä hetkillä. Siksi on valittu pienempi paha, ja valinta on tehty niin, että EU näyttäisi yhtenäiseltä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.