Toinen toistemme kunnioittava kuuleminen on erityisen tärkeää silloin, kun ajat ovat vaikeat.

Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto esitti huomioitaan (HS Mielipide 11.11.) ohjelmastani otsikolla ”Rokottamattomat ovat valinnoistaan eettisesti vastuullisia”. Kiitän lämpimästi hyvästä ja perustellusta palautteesta. Olen Niiniluodon kanssa monesta samaa mieltä, mutta haluan hieman tarkentaa hänen tulkintaansa.

Toisin kuin hän kirjoitti, en ole sitä mieltä, enkä ole missään niin sanonutkaan, ettei rokottamattomia ”saa lainkaan arvostella”. Ohjelmani ytimessä olivat rokottamattomien pilkkaamiseen, syyllistämiseen ja painostamiseen liittyvät riskit. Ilmeisin on se, ettei painostaminen tai syyllistäminen välttämättä toimi painostajan toivomalla tavalla. Tätä mieltä on moni asiaa tunteva. Esimerkiksi Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian tutkijatohtori Kaisa Kärjen mukaan: ”Kunnioittavan keskustelun terveydenhuollon henkilökunnan ja rokotteita epäilevien kansalaisten kanssa on nähty olevan tärkein rokotekattavuutta lisäävä tekijä (Fahlquist 2018). Voimakkaat syyllistävät lausunnot vain pahentavat asiaa.” (Etiikka.fi 29.10.2021)

Jos näin on, voidaan painostajienkin moraalin perään kysyä. Toimivatko he eettisesti oikein, jos lisäävät kannanotoillaan rokotevastaisuutta? Niiniluotoa mukaillen myös rokottamattomien syyllistäjät ovat valinnoistaan eettisesti vastuullisia. Ja jos moraalisia kysymyksiä haluaa pohtia, voi rokottamattomien syyllistämisen ja painostamisen eettisyyttä arvioida myös suhteessa sen muihin seurauksiin.

Tiedämme, että tällä hetkellä rokotuskysymys jakaa voimakkaasti suomalaisia. Se jakaa ystäväpiirejä, työyhteisöjä ja jopa perheitä. Tätä voi pitää sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta epätoivottavana. Lisäksi moni kokee pilkan ja painostamisen erittäin ahdistavana, jopa siinä määrin, että jotkut toivoivat minulle lähettämissään viesteissä ”joutavansa pois muita haittaamasta”. Tämä jopa äärimmäinen ahdistus välittyi valitettavasti monissa saamistani sadoista viesteistä.

En usko, että tämän ahdistuksen lieventäminen ja toinen toistemme kunnioittava kuuleminen menee kokonaan kolisten metsään. Arvelen, että se on jopa tärkeää, ja erityisen tärkeää silloin, kun ajat ovat vaikeat. Lainaan tähän loppuun, luvalla, yhtä palautteen antajaa: ”Kiitos tästä näkökulmasta! Tulee pitkästä aikaa tunne, että on meillä (rokottamattomilla) sittenkin ihmisarvoa jäljellä.”

Marja Sannikka

toimittaja, Yleisradio

