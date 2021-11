Pääkaupunkiseudulle on luotu selkeä yhteinen toimintarakenne, jonka avulla urheilusta innostuneiden nuorten hyvä pyritään varmistamaan koulujen, seurojen ja kotien yhteistyöllä.

Yläkouluikäisten nuorten urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisestä on kirjoitettu pääkirjoituksessa (HS 8.11.) ja muissa HS:n jutuissa (5.11. ja 12.11.). Pääkaupunkiseudulla yhteistyö koulujen ja seurojen välillä toimii hyvin. Nyt esiin noussut haaste on yksittäistapaus.

Pääkaupunkiseudulle on luotu selkeä yhteinen toimintarakenne, jonka avulla urheilusta innostuneiden nuorten hyvä pyritään varmistamaan koulujen, seurojen ja kotien yhteistyöllä. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea koordinoi yläkoulujen ja seurojen yhteistyötä urheilusta innostuneiden nuorten laadukkaan arjen varmistamiseksi. Mukana verkostossa on yli 2 700 nuorta urheilijaa yli 50 koulusta.

Urhea tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkien opetus- ja liikuntatoimien kanssa sekä seurojen, lajiliittojen ja Suomen olympiakomitean kanssa. Pääkaupunkiseudulle on luotu yhteiset roolit koulujen ja seurojen toimivalle yhteistyölle Suomen olympiakomitean linjausten mukaisesti. Kaupunkien opetustoimet ja rehtorit ovat tehneet ison työn koulunkäynnin ja tavoitteellisen harrastuksen mahdollistamiseksi yli kaupunkirajojen yhteisellä konseptilla. Vantaan kaupungin kanssa yhteistyössä kehitetty kaupunkitasoinen toimintarakenne on otettu käyttöön syksyllä 2016, ja yhteinen toimintamalli on levinnyt Helsinkiin, Espooseen ja kehyskuntiin.

Urheilua tavoitteellisesti harrastavien nuorten laadukas arki vaatii hyvää yhteistyötä aikuisilta. Yläkouluissa opetusta on noin 30 tuntia viikossa, ja urheiluharrastukseen kuluu enimmillään jopa toinen mokoma. Aktiivisesti urheilevan lapsen etu vaatii siis hyvää kokonaisarjen suunnittelua. Yläkouluikäisillä koulu on ensisijaista ja harrastukset yhdistetään koulunkäyntiin mahdollisimman toimivasti.

Seurat, valmentajat ja kodit ymmärtävät asian hyvin ja pyrkivät luomaan harjoituskokonaisuuden toimivasti kouluviikon ympärille. On tietysti olemassa tilanteita, joissa esimerkiksi harjoitusolosuhteiden käytettävyys on erittäin rajallista eikä päällekkäisyyksiltä voida aina välttyä. Nämäkin yksittäiset haasteet usein järjestyvät, kun varmistetaan oppiminen sekä joustetaan tarvittaessa tarpeen mukaan puolin ja toisin.

Isossa kuvassa yhteistyö toimii erittäin hyvin ja vastuullisesti. Haasteita nousee esiin hyvin harvoin.

Urheilulla on koulun rinnalla tärkeä kasvatustehtävä. Vaikka nuoresta ei lopulta tulisikaan huippu-urheilijaa, urheilussa opitaan tärkeitä taitoja elämää varten.

Jari Savolainen

kehittämispäällikkö, yläkoulut

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Laura Tast

asiantuntija, urheiluakatemiaohjelma

Suomen olympiakomitea

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.