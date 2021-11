Otamme esimerkiksi käyttöön riskipelaamisen tunnistavan algoritmin, jonka avulla pystymme täsmällisemmin tarjoamaan pelaamisen hallinnan välineitä.

Toimittaja Pihla Loula käsitteli (HS 18.11.) kommentissaan Veikkauksen vastuullisuustyötä.

Loula kuvasi yhtiön tekemiä vastuullisuustoimenpiteitä riittämättömiksi. Olen samaa mieltä: ne eivät vielä riitä. Olemme tehneet turvallisemman rahapelaamisen eteen todella paljon viime vuosina, mutta paljon on vielä tekemättä. Tässä yhteydessä on hyvä katsoa tulevaan ja avata tarkemmin Veikkauksen vastuullista rahapelaamista edistäviä suunnitelmia vuosille 2022–2023.

Uusi arpajaislaki on tulossa voimaan runsaan kuukauden päästä, tammikuun alussa. Se tarjoaa meille entistä kattavammat työkalut ehkäistä ennalta ongelmallista rahapelaamista. Otamme esimerkiksi käyttöön riskipelaamisen tunnistavan algoritmin. Tämä mahdollistaa sen, että pystymme täsmällisemmin tarjoamaan pelaamisen hallinnan välineitä ja puuttumaan pelaamiseen, joka osoittaa tunnusmerkkejä peliongelmasta.

Esimerkkinä tästä ovat muun muassa soitot Veikkaukselta suoraan asiakkaille. Olemme pilotoineet niitä ja saaneet paljon hyvää palautetta asiakkailta. He kokevat, että Veikkaus aidosti välittää heistä ja haluaa kantaa vastuunsa heidän hyvinvoinnistaan. Vastaavat toimintatavat ovat jo olleet käytössä muilla pohjoismaisilla peliyhtiöillä. Kokemukset ja tutkimustieto näiltä peliyhtiöiltä osoittavat, että täsmällisesti kohdistetut toimenpiteet ovat tappiorajojen lisäksi erittäin keskeinen peliongelman ennalta ehkäisemisen väline.

Kaiken pelaamisen saaminen tunnistautumisen ja analyysien piiriin on avaintekijänä, kun rakennamme turvallisen pelaamisen kehikkoa. Vuoden 2022 lopussa myös kuponkipelaamisemme – kuten Lotto ja Eurojackpot – tulee pakollisen tunnistautumisen piiriin. Sitä seuraavana vuonna samaan kehikkoon saadaan myös raaputusarpamme.

Vuonna 2023 asiakkaillamme on siis mahdollisuus estää itseltään kaikkien Veikkauksen pelien pelaaminen. Jo nyt pelaaja pystyy estämään itseltään kaiken tunnistautuvan pelaamisen, mukaan lukien peliautomaatti­pelaamisen. Automaattipelaamisen esto on nyt voimassa jo 12 000 asiakkaallamme, ja määrä kasvaa koko ajan.

Pelaamisesta kertyvän datan perusteella on jo nyt nähtävissä, että peliongelmia ennalta ehkäisevät Veikkauksen toimenpiteet vaikuttavat haetun suuntaisesti. Veikkauksen laajat vastuullisuustoimenpiteet leikkaavat asiakkaidemme tappioita laskelmiemme mukaan vuositasolla noin puolella miljardilla eurolla, kohdistuen merkittävästi juuri nopearytmiseen pelaamiseen. Tuosta noin 500 miljoonasta eurosta merkittävä osa on sitä kaikkein ongelmallisinta pelaamista. On tärkeä ymmärtää, että syy asiakkaidemme pysyvästi alemmalle tappioiden tasolle ovat vastuullisuustoimenpiteemme, ei koronavirus.

Aikajänne seurantaan on vielä lyhyt, ja analyysiä on tehtävä jatkuvasti. Ensi vuonna saamme käyttöömme vielä nykyistäkin enemmän välineitä analysoida ja ymmärtää riski- ja ongelmapelaamista.

Kuten alussa totesin: työ on vielä kesken ja se jatkuu. Avoimella dialogilla eri sidosryhmien välillä on iso merkitys, kun rakennamme yhdessä entistä vastuullisempaa suomalaista rahapelikulttuuria.

Susanna Saikkonen

vastuullisuusjohtaja

Veikkaus

