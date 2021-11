On tärkeää, että puhelimet eivät elinkaarensa lopussa jää pöytälaatikkoon. Jopa 99 prosenttia kännyköiden materiaaleista on kierrätettäviä.

Kestävyysratkaisujen asiantuntijat Lotta Toivonen ja Nani Pajunen vaativat mielipiteessään (HS 15.11.) kestävyyttä elektroniikka- ja älylaitemarkkinoille. Heidän mukaansa kauppojen tulisi tarjota kestäviä ja korjattavia tuotteita ja lisätä painetta tuotteiden suunnittelijoille ja valmistajille.

Voin avata tilannetta operaattorin näkökulmasta. Asetamme jo nyt toimittajillemme ilmasto- ja kiertotalous­vaatimuksia (muun muassa käyttöikä, kierrätysmateriaalit) osana sopimuksia. Lisäksi meillä puhelinta hankkiessaan kuluttaja voi valita ekologisimman vaihtoehdon eli kunnostetun kierrätys­puhelimen.

Älypuhelimien osalta olemme olleet mukana kehittämässä Eco Rating -ympäristö­luokittelua neljän suuren eurooppalaisen operaattorin kanssa. Mitattavina ovat laitteen kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys, valmistuksessa käytetyt luonnonvarat sekä laitteen koko elinkaaren hiilijalanjälki. Kun asiakas ostaa uutta puhelinta, hän voi jo nyt vertailla laitteiden ympäristövaikutuksia. Tulemme julkaisemaan luokittelun metodologian lähitulevaisuudessa läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Suomessa myydään vuosittain noin kaksi miljoonaa puhelinta. Näiden laitteiden käyttöikä on tärkeää maksimoida. Tämä tapahtuu esimerkiksi kunnostamalla toimivat puhelimet uudelleen myyntiin. On myös tärkeää, että puhelimet eivät elinkaarensa lopussa jää pöytälaatikkoon, vaan että ne ohjataan kierrätykseen. Jopa 99 prosenttia kännyköiden materiaaleista on kierrätettäviä.

Eija Pitkänen

yritysvastuujohtaja, Telia Finland

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.