Sote-uudistuksessa yksi taso lakkaa ja tehtävät siirtyvät toiselle. Vapautuvia resursseja pitäisi käyttää ihmisten palvelemiseen.

Jo kolme edellishallitusta teki sote-esityksen, mutta vasta nyt istuvan hallituksen esitys hyväksyttiin eduskunnassa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja palo- ja pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Uudistuksesta on väitetty, että se luo uuden hallintoportaan ja lisää byrokratiaa. Taitavasti toteutettu muutos voi olla päinvastainen. Kun tähän asti jok’ikisessä kunnassa on voinut olla oma sote-hallinto, senkin tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille ja päällekkäisyydet voidaan poistaa.

Samalla vapautuvat resurssit on siirrettävä perustoimintaan, ihmisten palvelemiseen. Ei tule ylimääräistä tasoa! Yksi taso lakkaa ja tehtävät siirtyvät toiselle, jolla on jo erikoissairaanhoito.

Muutos on edessä pian, aluevaalit pidetään 23. tammikuuta 2022. Hyvinvointialueiden hallitukset ja keskeiset viranhaltijat valitaan kevään aikana. Toteuttajiksi on valittava henkilöitä, joilla on näyttöä toimintatapojen uudistamisesta asukkaiden etu edellä.

Ensi vuosi on aikaa rakentaa palveluverkkoja. Tätä tilaisuutta ei saa hukata. Olisi iso vahinko, jos toimintatavat jatkuisivat entisellään eikä mikään muuttuisi.

Julkisuudessa puhutaan pääsystä perusterveydenhuoltoon. Kunnianhimon taso on liian alhainen, jos riittää, että pääsee ”terveyskeskukseen” tai nettipalveluun. Tarjottavan avun on tuotettava todellisia ratkaisuja potilaan ongelmiin, kuuluvat ne terveydenhuollon tai sosiaalipalveluiden ammattilaisille tai molemmille.

Yksi hoitoon pääsyn ongelmista on perusterveydenhuollon lääkäripula. Helpotukseksi muuhunkin työvoimapulaan kannattaa tulevilla hyvinvointialueilla harkita työn tuottavuuden kannusteita. Muitakin keinoja on, esimerkiksi koulutusmäärien reilu lisäys lääkäri- ja hoitajakoulutuksessa.

Kaarin Taipale

tekniikan tohtori, entinen maakuntapoliitikko, Helsinki

