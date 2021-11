On harhaa kuvitella, että kaksi rokoteannosta tai koronapassin käyttö torjuisi nyt liikkeellä olevaa koronaviruksen deltavarianttia niin paljon, että muita suojaustoimenpiteitä ei tarvittaisi.

”Miksi epidemian tilanne heikkenee, vaikka rokotekattavuus on tavoitetasolla?” kysyttiin Helsingin Sanomissa (17.11.). Kysymys on erittäin aiheellinen. Viime päivinä on saavutettu koko epidemian aikainen uusien tartuntojen huippu, ja sairaalapotilaiden määräkin on jyrkässä nousussa. Mikä on mennyt vikaan?

HS:n jutussa kaksi asiantuntijaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek ja rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet, kertoivat kiitettävästi rokotusten tärkeydestä. Yksi asia jäi kuitenkin vähemmälle huomiolle: kasvomaskien käytön merkitys tartuntojen torjunnassa.

On ollut harhakuvitelmaa, että kaksi rokoteannosta tai koronapassin käyttö torjuisi nyt liikkeellä olevaa koronaviruksen deltavarianttia niin paljon, että muita suojaustoimenpiteitä ei juurikaan tarvittaisi. Uusimmat tutkimustulokset kertovat, että kaksi kertaa rokotetutkin kantavat yllättävän usein nenän limakalvolla koronavirusta, jota he voivat tartuttaa eteenpäin, vaikka eivät olisi selvästi sairaita. Rokotteen teho eli vasta-aineiden määrä laskee ylilääkäri Nohynekin mukaan 3–6 kuukaudessa rokotuksesta merkittävästikin, vanhemmilla ihmisillä muita nopeammin.

Jo ennen kuin tuo maaginen 80 prosentin kahden rokotuskerran kattavuus yli 12-vuotiailla saavutettiin, hallitus päätti purkaa ravintolarajoituksia vastoin THL:n kantaa. Samalla unohdettiin, että kasvomaskit voivat suojata tehokkaasti tartunnoilta väentungoksessa. Virus kun tarttuu enimmäkseen nenän kautta. VR ja Helsingin seudun liikenne luopuivat kasvomaskivaatimuksesta, samoin kauppakeskukset. Yhä vähemmän näkee maskeja kaupungillakin, eikä turvaväleistäkään enää puhuta. Ote on lipsunut pahasti.

Mikäli rajoituksia ja kasvomaskien käyttöön velvoittavia suosituksia ei palauteta, tartuntaluvut eivät tule pitkään aikaan laskemaan nykyisellä rokotusvauhdilla, vaikka koronapassin käyttöä laajennettaisiin. Passin omistajatkin voivat tartuttaa.

Hyvälaatuisten kasvomaskien (esimerkiksi FFP2) koronavirustartuntoja estävä vaikutus on kiistaton. Myös kaksi kertaa rokotetut tarvitsevat maskeja.

Anssi Sovijärvi

kliinisen fysiologian emeritusprofessori

Helsinki

