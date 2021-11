Journalistissa Yleisradion toimittaja Janne Zareff pohtii, miten median pitäisi kertoa aiheista, jotka eivät ole valtavan tärkeitä mutta joista suuren yleisön on ihan hyvä tietää – esimerkkinä se, että pääministeri Sanna Marin (sd) kutsui artisteja jatkoille virka-asunnolleen Kesärantaan.

”Kiinnostavaa kyllä, juuri tällaisista aiheista tuntuu olevan varsin vaikeaa kertoa järkevästi. – – Niistä kertominen on vaikeaa, koska me ihmiset tunnumme juuri nyt vaativan, että asioiden pitää merkitä valtavasti. Hyvä tietää ei riitä. Kaikella pitää olla suurempi merkitys.”

”Osa ongelmaa on tietysti, että hyvin monet hyötyvät mediassa julkaistujen tietojen raivokkaasta ylitulkitsemisesta. – – Poliitikot ylitulkitsevat poliittisia vastustajia koskevia juttuja saattaakseen nämä huonoon valoon. Somekirjoittelijat ylitulkitsevat juttuja, koska pisimmälle viedyt tulkinnat saavat eniten reaktioita ja näkyvyyttä. Ja mediatalot julkaisevat mielellään siteerausjuttuja näistä ylitulkinnoista, koska ne ovat äärimmäisen nopeaa ja halpaa sisältöä.”

”Ei ole suuri ihme, että erilaiset salaliittoteoriat kukoistavat juuri nyt. Maaperä on niille erittäin otollinen. Jokaisen toimivan salaliittoteorian taustalla on nimittäin nimenomaan ylitulkittujen faktojen vyyhti.”

Yliopisto-lehdessä sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa analysoi sitä, miten koronaviruspandemiasta on puhuttu, kirjoitettu ja kerrottu.

”Viranomaisten päivittäiset koronatiedotustilaisuudet ilmentävät hallinnon avoimuutta ja päätöksenteon julkisuutta. – – Kertomusta on vaikea pitää kiinnostavana. Se alkaa toistaa itseään ja siihen hiipii moralisoivan opetustarinan piirteitä.”

”Tiedotusvälineillä on resursseja kertoa ryhmätarinoita: tällaista on työ teho-osastolla, näin taudinjäljittäjän päivä kuluu, tällä tavoin kiertävä rokotusasema toimii. Julkisuuteen tulevat koronakuvat tuntuvat melko keskiluokkaisilta. Etätyöoloista, kotoilusta ja mökkielämästä on kirjoitettu riittämiin.”

”Vallitsevat kertomisen tavat eivät kovin hyvin tavoita sitä, miksi kärsimättömyys, turhautuneisuus ja tympääntyminen leviävät.”

”Vähälle pohdinnalle on jäänyt sekin, minkä vuoksi halu päästä eroon rajoituksista saa vaatimaan vastuullisuudeksi verhottuja pakkotoimia ja näyttää johtavan jyrkkeneviin vastakkainasetteluihin.”

”Koronatautikuolemia on torjuttu ennen kokemattomalla voimalla toisin kuin menehtymistä sairauksiin, jotka ovat meille tuttuja kuolemansyytilastoista. Panostusten epäsuhta voi estää näkemästä, että myös covid-19-tauti on pohjimmiltaan elintapasairaus.”