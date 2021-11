Muutos on kuitenkin taattu mahdollisuus.

Työllisyyspalveluissa on meneillään valtava muutos. Vantaan kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jossa valtio on siirtänyt työllisyydenhoidon kaupungille. Vuonna 2024 työllisyyspalvelut ollaan siirtämässä kokonaan kunnille, mikä vastaa muiden Pohjoismaiden toimintamallia. Kuntakokeilusta on kirjoitettu viime aikoina, ja haluamme liittyä keskusteluun luomalla asiaan laajempaa kontekstia.

Muutos on tapahtunut erittäin nopeasti. Vantaan kaupungille siirtyi maaliskuussa liki 19 000 työtä etsivää asiakasta, mutta valtiolta ei aluksi siirretty samassa suhteessa työntekijöitä. Kuntakokeilussa työskentelee rinta rinnan osaavia kunnan ja valtion työntekijöitä, ja olemme rekrytoineet ja perehdyttäneet yli 60 uutta työntekijää.

Olemme yhdistäneet useita erilaisia työkulttuureita, johtamisen tapoja sekä tietojärjestelmiä. Kuka tahansa voi omalta työpaikaltaan tunnistaa tilanteen, jossa eri toimintatapojen sovittaminen yhteen vie aikaa. Vasta aloitettu ei ole heti valmis.

Samaan aikaan, kun koronaviruspandemia aiheutti synkän nousun työttömyyteen ja toi nopeasti suuren määrän uusia asiakkaita, jouduttiin siirtymään etätöihin. Asiakasta lähellä oleva työ jouduttiin hetkessä muuttamaan etätyöksi tilanteessa, jossa uusilla työntekijöillä on muutenkin valtavat perehtymisen paineet – tuttu tilanne lukuisilta muiltakin aloilta.

On sanomattakin selvää, että lähtötilanne on ollut vaikea, ja on äärettömän valitettavaa, että osa asiakkaistamme on kärsinyt tästä.

Muutos on kuitenkin taattu mahdollisuus.

Ensi vuonna siirrymme pohjoismaiseen työvoiman palvelumalliin, jonka myötä kunnille tulee lisää velvollisuuksia. Tämän kokonaisuuden yhteinen valmistelu takaa asiakkaalle parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tunnemme omat kuntalaisemme, ja verkostomme ovat laajat. Kunnilla on pitkä kokemus asiakaspalvelusta sosiaali- ja terveyspalveluissa, kasvatuksessa ja oppimisessa sekä työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa, nuorten ohjaamoissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Voimme tarjota asiakkaillemme työllisyydenhoidon lisäksi muitakin palveluitamme.

Meille Vantaalla on kristallinkirkasta, miten tärkeää hyvä työllisyydenhoito on. Sillä saamme lisää verotuloja ja sitä kautta mahdollisuuksia järjestää uusia palveluita ja lisätä hyvinvointia. Haluamme ihmiset töihin – niin luomme hyvää kierrettä, josta hyötyvät kaikki.

Tarvitsemme nyt aikaa asiakkaan palvelun toteuttamiseksi, tehdäksemme lainsäädännön edellyttämät rekrytoinnit, perehdyttääksemme uudet työntekijämme ja purkaaksemme koronaviruksen jättämät jäljet.

Uusi, yhteinen palvelu rakennetaan etsimällä uusia toimintamalleja, keräämällä parhaat aiemmat ideat ja jakamalla osaamista. Hyvä esihenkilötyö ja johtaminen ovat kaiken perusta. Kaikki nämä muutokset vievät aikaa. Tulokset nähdään taatusti.

Susanna Taipale-Vuorinen

työllisyyspalveluiden johtaja

Eija Väätäinen

kuntakokeilun päällikkö

Jaakko Niinistö

kasvupalvelujohtaja

Vantaan kaupunki

