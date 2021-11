Britanniassa laiskureilla on nyt palkalliset kissanpäivät

Pandemian ja brexitin seurauksena työnantajien on vaikea saada otetta työntekijöistään. Väkeä on vaikea houkutella etätöistä työpaikalle edes ideointipalavereihin.

Lontoon Cityssä työskentelevä tuttu kertoi äskettäin pandemia-ajan työmarkkinailmiöstä: koskaan ennen työtä vieroksuvilla valkokaulus­työntekijöillä ei ole ollut yhtä hyvät oltavat.

Pandemia on normalisoinut etätyöt. Cityssä ja Lontoon muissa liike­kortteleissa torstai on nyt ”uusi perjantai”, kun moni jää perjantaina ja vielä maanantainakin etätöihin kotiin.

Jos työn laadullisia ja määrällisiä tuloksia on vaikea todentaa lyhyellä tai edes keskipitkällä aikavälillä, on työantaja vaikeuksissa. Laiskoja ja ahkeria työntekijöitä on mahdotonta erottaa toisistaan.

”Nyt on helppoa olla work-shy ja nostaa täyttä palkkaa”, kuului synkkä arvio.

Work-shy tarkoittaa laiskuria, joka pyrkii välttelemään työntekoa aina kun mahdollista.

Etätyöt ovat tietysti globaali ilmiö. Britannian tilanteeseen oman mausteensa tuo brexitin jälkeinen työvoimapula.

Britannian tilastokeskuksen (ONS) tuoreen työmarkkinaraportin mukaan elo–lokakuussa oli auki ennätyksellinen määrä työpaikkoja: yli 1,17 miljoonaa. Myös työpaikan vaihtaminen on nyt ennätysvilkasta, sillä työntekijöillä on varaa valita.

Jälkimmäistä ennakoi jo loppukesällä Lontoossa it-alan johtotehtävissä toimiva tuttu. Hän valitti, että etätöitä tekeviä työntekijöitä on mahdotonta saada käymään konttorilla edes ideointipalavereissa.

”Eikö teillä Britanniassa ole muka työnantajan direktio-oikeutta? Miksei heitä vain määrätä työpaikalle?” ihmettelin sinisilmäisenä.

Vastaus oli lyhyt mutta kuiva: ”Jos työntekijöitä yhtään käskyttää, he lähtevät heti kilpailijalle.”

Lontoossa etätyön houkutus on erityisen suuri pitkien työmatkojen takia. Metropolin asukas voi pitää itseään onnekkaana, jos työmatka jää alle tunnin mittaiseksi. Ei ihme, että etätöitä maistaneet eivät halua enää sulloutua aamu- ja iltaruuhkaan.

Onko asialla väliä?

Brittiläisistä yritysjohtajista peräti 70 prosenttia uskoo, että työntekijöiden enemmistö jatkaa hybriditöitä (puolet töistä tehdään etänä, puolet työpaikalla) seuraavat pari kolme vuotta. Asiaa kysyi Ipsos Mori -yhtiö Captains of Industry -raportissaan.

Etätyön haasteena johtajat eivät pitäneet laiskoja työntekijöitä vaan sitä, kuinka ylläpitää tiimien yhteistyötä ja yhtiön toimintakulttuuria.

Ironiaa tämäkin: pandemiaa edeltäneen ajan laiskuudesta – eli kahviautomaatilla jutustellen edistetyistä pehmeistä arvoista – on tullut pandemian jälkeisen ajan kovaa valuuttaa.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.