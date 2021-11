Perusterveydenhuollon päivystys on valunut yhteispäivystyksissä erikoissairaanhoidon päivystäjien niskaan.

Terveydenhuollon päivystys on monissa sairaaloissa järjestetty perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Toiminnasta säädetään terveydenhuoltolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, niin sanotussa päivystysasetuksessa.

Yhteispäivystykset tulivat korvaamaan aiemmin erillään toimineet terveyskeskus- ja erikoissairaanhoidon päivystykset. Idea oli, että yksi lääketieteen erikoisala, akuuttilääketiede, toimisi potilaan ensikontaktina päivystyksessä ja seulana muille erikoissairaanhoidon aloille, korvaten aiemman terveyskeskuspäivystyksen.

Valitettavasti akuuttilääketieteen suosio erikoisalana ei ole ollut riittävä vastaamaan päivystysten tarpeisiin. Akuuttilääkäreistä on monin paikoin pulaa. Monissa kunnissa ei ole yhteispäivystysten myötä enää erillistä yleislääketieteen päivystystä. Yleislääkäreillä ei ole päivystysvelvollisuuttakaan.

Nyt tilanne on se, että perusterveydenhuollon päivystys on valunut yhteispäivystyksissä erikoissairaanhoidon päivystäjien niskaan. Päivystysrasite kuormittaa erityisesti keskussairaaloiden virkalääkäreitä kohtuuttomasti. Työmäärä on moninkertaistunut. Päivystysrasite heijastuu lopulta väistämättä myös virka-aikaiseen sairaalatoimintaan. Kuormituksen vuoksi lääkäreitä on vaikea saada enää töihin julkiselle sektorille sellaisillekaan aloille, jotka ovat aiemmin olleet suosittuja, esimerkiksi lastentaudeille.

Erikoissairaanhoidon päivystystoiminta sairaaloissa tulee turvata. Hoidon porrastus ja seula avoterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon tulee olla kirkas jo potilasturvallisuuden vuoksi, jotta erikoissairaanhoidon rajalliset resurssit kohdennetaan oikein hoidon kiireellisyys ja vaikeusaste huomioiden.

Kuka toivoo esimerkiksi vastasyntyneensä vammautuvan vakavasti synnytyskomplikaation uhatessa sen vuoksi, että lastenlääkäri on valvonut vuorokauden putkeen ilman lepotaukoa hoitaessaan yhteispäivystyksessä nuhaneniä tai näppylöistä huolestuneita vanhempia?

Valitettavasti lääkärit ovat vain ihmisiä. Aivotyö ei onnistu kirkkaasti väsyneenä, vaikka päivystävät lääkärit ovatkin väsyneenä toimimiseen harjaantuneet. Virheiden riski kasvaa. Lääkäripäivystys on julkisella sektorilla ylityötä, joka tehdään normaalin viikkotyöajan päälle. Kroonista kuormitusta ei erikoissairaanhoidon päivystyskään kestä, koska päivystystä pyörittävät lopulta aina ihmiset.

Lastentauteihin erikoistuva lääkäri

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.