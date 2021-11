Tarvitsemme ohjeet ympäristövastuulliseen tekniikan käyttöön.

Kestävyysratkaisujen asiantuntijat Lotta Toivonen ja Nani Pajunen totesivat kirjoituksessaan (HS Mielipide 15.11.), että elektroniset laitteet pitäisi suunnitella pitkäikäisiksi ja kierrätettäviksi.

Tietotekniikka-alan hiilijalanjälki koostuu paitsi laitteissa käytettyjen materiaalien hankintaan ja kierrätykseen liittyvistä ympäristövaikutuksista myös laitteiden energiankulutuksesta. Vihreällä siirtymällä alkaa olla kiire, sillä tietotekniikka-alan hiilidioksidipäästöt ovat nyt suuremmat kuin lentoliikenteen ja päästöjen ennustetaan kasvavan lähivuosina huomattavasti.

Suomalaisten asema maailman huipulla mobiilidatan käyttöä henkilöä kohden mitattaessa on ilmastonmuutoksen näkökulmasta suorastaan häpeällinen. Suomalaisissa teleliittymissä on tyypillisesti rajaton mobiilidatan käyttö, minkä vuoksi mobiiliyhteyksien käyttö on huoletonta ja runsasta. Mobiilidataa käytetään enimmäkseen videoiden striimaukseen ja muihin suoratoistopalveluihin.

Mobiiliyhteyksien käytön aiheuttama sähkönkulutus ei näy kuluttajan sähkölaskussa, sillä kulutus tapahtuu tietoverkon eri osissa, eri puolille maapalloa sijoitetuissa konehuoneissa. Suomalaisia kuluttajia on jo pitkään huolella valistettu esimerkiksi lihansyönnin, yksityisautoilun ja lentomatkailun ilmastovaikutuksista, mutta milloin alamme saada konkreettisia ohjeita ympäristövastuulliseen tietotekniikan käyttöön?

Tiina Halttunen

opettaja, Lahti

