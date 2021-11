Nopeimmat ja suurimmat päästövähennykset voisi hyvittää.

Diplomi-insinööri Antto Pajulahti kirjoitti (HS Mielipide 19.11.), että ideaalitilanteessa voisimme seurata hiilipäästöjä koronalukujen tavoin. Hän totesi – naulan kantaan –, että sitä saa mitä mittaa.

Hedelmällisintä on kuitenkin tarkastella kuntien ja valtioiden sijasta teollisuutta. Maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt voidaan jakaa lukuisilla eri tavoilla, mutta karkein jako on seuraava (Our World in Data, 2016): Teollinen energiantuotanto 73,2, maa- ja metsätalous ja muu maankäyttö 18,4, teolliset kemikaalit ja sementti 5,2 ja jätehuolto 3,2 prosenttia. Teollisuus on siis alkulähde liki 80 prosentille kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä.

Teollisuudelle tulee rakentaa kannustimia sekä nopeiden vähennysten tekemiseen että niiden läpinäkyvään raportointiin. Samalla lainsäätäjän tulee varmistaa, että tieto esitetään tulevaisuudessa kuluttajan ymmärtämässä muodossa eli lopputuotteen tasolla. Tehdaskohtaiset megatonnit vuosimuutoksineen eivät kerro kuluttajalle mitään sellaista, jonka varaan hän voi perustaa ostopäätöksen. Tehdas- tai aluekohtaiset mittaukset on myös helppo viherpestä: eniten päästöjä tuottavat vaiheet voidaan siivota alihankkijoille pois omista tilastoista.

Pakottavan lainsäädännön ohelle tulisi järjestää myös myönteisiä kannustimia. Kun päästöoikeuksista kertyy EU:n kassaan aina vain enemmän tuloja, eikö juuri tuosta kassasta voisi esimerkiksi tämän vuosikymmenen loppuun asti jakaa hyvityksiä nopeimmat ja suurimmat vähennykset tekeville yrityksille?

Antti Jäänvirta

diplomi-insinööri, projektipäällikkö, vihreät teknologiat

Espoo

