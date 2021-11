Rokotuspakko on vakava viesti

Kainuun Sanomat toteaa, että Itävallassa on otettu käyttöön rokotuspakko koronaviruspandemian vuoksi.

”Myös Suomessa osa lääkäreistä on peräänkuuluttanut pakkoa tilanteessa, jossa rokotuskattavuus on yhä taudin kutistamiseksi liian alhainen.”

”Pakollinen rokotus voidaan jo nykyisen tartuntalain pykälän 47 perusteella säätää järjestettäväksi valtioneuvoston asetuksella. Ehtona on, että rokottaminen on välttämätöntä väestön tai sen osan hengelle ja terveydelle vakavaa vahinkoa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi.”

”Jos yksi Euroopan maa on päätynyt pakkoon rokottamisessa, eikö viesti ole selkeä myös muille maille?”

”Vaihtoehdoista on jauhettu riittävän pitkään passeista muutamien tuntien kapakkakäyntirajoituksiin.”

Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että pandemia jyllää nyt eritoten rokottamattomien keskuudessa.

”Heihin lukeutuvat kaikki alle 12-vuotiaat lapset, minkä seurauksena tauti leviää nyt valitettavan vauhdikkaasti päiväkodeissa ja kouluissa.”

”Koronaviruksen huojentava piirre on, että useimmat lapset sairastavat taudin lievänä tai oireettomana. Mutta lapsetkin voivat tartuttaa viruksen aikuisiin, joille tauti saattaa olla kohtalokas alentuneen vastustuskyvyn tai olemattoman rokotesuojan takia. Siksi monissa maissa on jo alettu rokottaa myös 5–12-vuotiaita. Suomessa ei ole pidetty yhtä suurta hoppua. Täällä on toistaiseksi keskitytty vahvistamaan yli 12-vuotiaiden rokotesuojaa riittävän kattavaksi.”

”Suomessakin kannattaa varautua aloittamaan 5–12-vuotiaiden rokotukset mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Sitä ennen ja sen ohessa on tehtävä kaikki voitava, jotta rokotekattavuus saadaan nostetuksi vielä paljon nykyistä korkeammalle.”

Ilta-Sanomat varoittaa hidastelusta kolmansien rokotusten valmistelussa.

”Moni maa tekee nyt päätöksiään ja osa rokottaa jo täyttä vauhtia.”

”Koronavirustartunnat ovat edelleen vahvassa nousussa – tilanteessa, jossa testausta on vähennetty – ja sairaalat siirtelevät kuormitustilanteessa potilaita sairaasta toiseen.”

”Rokotteen antaminen kaikille ei ole hallituksen päätettävissä, vaan siitä päättää THL:n alainen Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (Krar), joka on luvannut päätöksiä joulukuun alussa. – – Sillä aikaa kun asiantuntijat miettivät kolmannen rokotteen hyötyjä ja rokotusten ajoittamista parhaan suojan saamiseksi, hallituksen ja viranomaisten on syytä tehdä oma pohjatyönsä valmiiksi. Koronapassin ja maskisuositusten kanssa hidasteltiin, nyt siihen ei ole varaa.”

”Jos Krar sanoo, että kolmas rokote kannattaa antaa kaikille, selvitysten pitää olla tehtynä ja suunnitelmien valmiit. Silloin rokottaminen päästään aloittamaan heti.”