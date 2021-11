Kaupunkien kehittäminen ei ole koskaan ideologioista vapaata. Heikosti perusteltujen mielipiteiden painoarvoa prosesseissa voidaan vähentää luomalla päätöksenteolle mahdollisimman kattavat perusteet.

Keskustelu Sörnäistentunnelista on ollut vilkasta sekä sosiaalisessa mediassa että lehdissä. Puintia on puolin ja toisin väitetty ideologisesti sävyttyneeksi. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on julkaissut runsaan viikon aikana kolme hanketta puolustavaa pääkirjoitusta, joissa on muun muassa väitetty, että autoilun vastustajat ovat ottaneet hankkeen keppihevosekseen ja vihreät vastustavat kaikkia tunneliehdotuksia ideologisista syistä.

Valtuustoraportissa (HS 19.11.) tunnelidebatti puolestaan esitettiin puoluedraamana, jota käydään ”agenttimaisin ottein”. Aihetta ahkerasti kommentoinut joukkoliikennesuunnittelija Henri Miettinen ilmeisesti paljastui vihreiden agentiksi. Emilia Taskinen, liikennesuunnittelija, taas kritisoi tunnelia mielipidekirjoituksessaan (HS 18.11.) myös toisella tittelillään, feministisen puolueen puheenjohtajana.

Entä mitä poliittisesti sitoutumattomat asiantuntijat ovat sanoneet aiheesta?

Aalto-yliopiston strategisen maankäytön professori Raine Mäntysalo asettui hanketta vastaan (HS 13.11.), kun taas Helsingin yliopiston aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio oli myönteisempi näkemyksessään. Jälkimmäisen kanssa samoilla linjoilla on myös Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, jonka mukaan tunneli on ”lähes välttämätön”.

Twitterissä muun muassa Tampereen yliopiston professori Heikki Liimatainen ja Aalto-yliopiston apulaisprofessori Miloš Mladenović ovat suhtautuneet tunneliin kriittisesti. Molemmat keskittyvät tutkimustyössään liikennejärjestelmiin.

Poikkeavia näkemyksiä on siis puolesta ja vastaan, mutta kaikkia yllä mainittuja henkilöitä yhdistää alan asiantuntijuus. Vetoaminen auktoriteettiin on harvemmin hyväksyttävä retorinen keino, mutta on myönnettävä, että näiden henkilöiden pitäisi olla kyvykkäitä tarkastelemaan tunnelikysymystä oman asiantuntemuksensa kautta.

Ja kyllä, jokainen heistä edustaa jonkinlaista ideologiaa riippumatta siitä, ovatko he jonkin puolueen aktiiveja.

Kaupunkien kehittäminen ei ole koskaan ideologioista vapaata. Heikosti perusteltujen mielipiteiden painoarvoa prosesseissa voidaan vähentää luomalla päätöksenteolle mahdollisimman kattavat perusteet. Tähän on monia keinoja kuten tutkimustiedon tulkinta ja uudet tarkastelut muun muassa mallinnuksen avulla. Siitä huolimatta päätöksenteossa painavat väistämättä arvovalinnat, polkuriippuvuudet, joita aiemmilla suunnitteluratkaisuilla on luotu, sekä vallankäyttö.

Poliittisessa keskustelussa vastapuoli nähdään helposti ideologiansa sokaisemana ja omat mielipiteet järkeen perustuvina. Sörnäistentunnelin tapauksessa tällainen kahtiajako on täysin naurettava, koska hanke on monimutkaisuudessaan aivan omaa luokkaansa. Se on selvinnyt, jos on kuunnellut edellä mainittuja asiantuntijoita.

Ideologisten syyllisyyksien sijaan olisi syytä keskittyä tarkastelemaan päätöksentekoprosessin laatua.

Janne Olin

väitöskirjatutkija, maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka, Aalto-yliopisto

