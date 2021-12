Suomen asevelvollisuuden uudistaminen on ollut hidasta ja takkuilevaa.

Syitä jättää naiset kutsuntojen ulkopuolelle on kovin vaikea nähdä. Sen sijaan molempia sukupuolia koskevien kutsuntojen myönteiset vaikutukset voidaan päätellä helposti. Suomen asevelvollisuusjärjestelmää tulee uudistaa niin, että lakiin kirjoitettu kaikkia Suomen kansalaisia koskeva maanpuolustusvelvollisuus ja sen merkitys tuodaan käytäntöön. Lisäksi palvelusmuotoja tulee lisätä, jotta jokaiselle palvelukseen kykenevälle kansalaiselle löytyy sopiva palvelusmuoto.

Jokaista täysi-ikäisyyttä lähestyvää Suomen kansalaista koskevat kutsunnat olisi tasa-arvoinen järjestelmä, jonka hyödyt ulottuisivat niin yhteiskunnalliselle kuin yksilötasollekin.

Yhteiskunnallisella tasolla saisimme moniulotteisemman maanpuolustuksen tarpeisiin vastaavan järjestelmän, jossa maanpuolustus ei rajautuisi pelkästään aseelliseen puolustukseen. Yksilötasolla kasvattaisimme kansalaisista vastuuntuntoisempia ja kriisivalmiimpia yksilöitä, jotka saisivat valmiuksia toimia paremmin niin poikkeus- kuin normaalioloissakin. Vahvoista yksilöistä koostuu vahva yhteiskunta, ja vahvaa yhteiskuntaa tarvitsemme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Mallia Suomi voisi ottaa esimerkiksi Sveitsistä ja Israelista. Sveitsissä kutsunnat järjestetään miehille ja vapaaehtoisille naisille ennen heidän täysi-ikäisyyttään. Kutsuntoja seuraa tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan velvollisuuden suorittamisen vaihtoehdoista. Velvollisuuden voi suorittaa asepalveluksessa, siviilipalveluksessa tai väestönsuojelussa. Israelin järjestelmässä asevelvollisuus kattaa molemmat sukupuolet.

Myös Suomessa kutsunnat voitaisiin ulottaa koskemaan miehiä ja naisia, jonka jälkeen heidät ohjattaisiin suorittamaan palvelus heille sopivaan palvelusmuotoon. Suomessa toimii nytkin useita vapaaehtoisuuteen perustuvia maanpuolustustyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden toimintaa ja tietämystä voitaisiin hyödyntää uuden palvelusmallin kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Asepalveluksen uudistaminen on nyt hyvin ajankohtaista. Nuorille ei enää riitä perusteluksi se, että näin on aina toimittu, vaan toiminnalle ja vaihtoehtoisten mallien käyttöön ottamatta jättämiselle täytyy olla uskottavat perusteet.

Olen sitä mieltä, että maanpuolustusvelvollisuuden on säilyttävä. Siitä olen nykyisen mallin kannattajien kanssa eri mieltä, keitä kaikkia tuon velvollisuuden tulisi koskea ja miten velvollisuuden suorittaminen tulisi järjestää.

Olen neljästä sisaruksesta ainoa nainen. Päätökseeni suorittaa asepalvelus vaikutti kaiken muun ohella se, että tunsin olevani yhtä velvoitettu maanpuolustukseen kuin veljeni. Mielestäni maanpuolustusvelvollisuus koskee yhtä lailla minua kuin kaikkia muitakin. Maanpuolustusvelvollisuus tulisikin nähdä myös yksilön mahdollisuutena antaa jotain yhteisölleen ja yhteiskunnalle.

Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean tekemä tuore työ on tervetullut ja odotettu. Suomen asevelvollisuuden uudistaminen on ollut hidasta ja takkuilevaa. Koko yhteiskuntaa hyödyttäviä ratkaisuja ja malleja on jo olemassa, joten pyörää ei tarvitsisi keksiä aivan täysin uudelleen.

Marikki Jukarainen

Tampere

