Maatalousyrittäjien täytyy saada tuotteistaan hinta, joka kattaa tuotantokustannukset.

Suomalainen maatalous on syvässä taloudellisessa ahdingossa. Kuivan ja kuuman kasvukauden vuoksi viljasadot jäivät pieniksi. Tämä yhtäältä pienentää kasvinviljelijöiden tuloja ja toisaalta nostaa eläintilojen rehukustannuksia. Polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat ennätyksellisen kalliita. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tuotantopanosten hinnat ovat nousseet, mutta maatalouden tuottajahinnat eivät ole enää aikoihin pysyneet nousseiden kustannusten kanssa linjassa.

Monen on helppo ajatella, että eihän se minulle kuulu, saako maanviljelijä rahansa riittämään. Maatalousalan talousahdingolla on kuitenkin paljon laajempia vaikutuksia kuin ehkä osaisi äkkiä kuvitellakaan. Se vaikuttaa meihin kaikkiin.

Maatalousyrittäjien lisäksi maatalous työllistää välillisesti tuhansittain muitakin ihmisiä. Esimerkiksi kuljetusalalla, maatalouskaupassa, elintarviketeollisuudessa, neuvonnassa, tuotekehittelyssä ja laboratorioissa on valtavasti ihmisiä, joiden työ kytkeytyy suomalaiseen maatalouteen. Näille kaikille ihmisille ei olisi ihan helppo löytää muuta työtä.

Maataloudella on merkittävä vaikutus myös maisemaan. Jos tiloja kaatuu ja viljely loppuu, paju kiittää ja kuittaa. Maisema pusikoituu yllättävän nopeasti, kun se jätetään hoitamatta. Siisti, avoin ja hoidettu maatalousmaisema rakennuksineen vaatii työtä ympäri vuoden pysyäkseen sellaisena, jossa silmä lepää. Maatalous myös tukee sitä, ettei asutus keskittyisi vain kasvukeskuksiin.

Elintarvikeomavaraisuus on äärimmäisen tärkeä asia, joka on rauhallisina aikoina helppo unohtaa. On kuitenkin esimerkkejä siitä, miten liian matalaksi päästetty elintarvikeomavaraisuus aiheuttaa ongelmia heti, kun tapahtuu jotakin poikkeavaa: koronaviruspandemian alettua Ruotsissa havahduttiin ruokapulaan, kun tuonti ei enää taannutkaan ruotsalaisille riittävästi ruokaa pöytään, ja niin Suomesta jouduttiin pyytämään apua.

Elintarvikeomavaraisuuden merkityksen unohtaminen on vaarallista. Sotien, luonnonmullistusten, tautien tai muiden maailman ruoantuotantoon vaikuttavien tekijöiden yllättäessä suomalaisten ruokkiminen ei ole minkään muun maan prioriteetti, vaan oman kansan suut ovat etusijalla.

Vaikka en itse tuottaja enää olekaan, tiedän, mikä tuottajien mielestä olisi oikea ja kestävä ratkaisu talouskriisiin: maatalousyrittäjien täytyy saada tuotteistaan hinta, joka kattaa tuotantokustannukset. Tiloilla ei haluta kriisilainoja, koska lainoja monilla on jo ennestään, eikä mitään kriisitilanteen tukipaketteja, sillä ne olisivat laastareita avomurtumaan. Ei ole mitään perusteltua syytä, miksi tuottajahintoja ei voisi asettaa oikealle, taloudellisesti kannattavalle tasolle.

Salla Rautio

agrologi (amk)

Hauho, Hämeenlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.