Veli-Pekka Lehtosen maukas kommentti (HS Kulttuuri 22.11.) rahan lapioimisesta Omerta 6/12 -elokuvan tekoon tuotannon yhteydessä esiin tulleista tuotannon ongelmista huolimatta kirvoitti kieleni selventämään Business Finlandin roolia yhtenä tuotannon mahdollistajista.

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen tavoitteena on houkutella ulkomaisia tuotantoja toteutettaviksi Suomessa ja pitää suomalaiset kansainvälisille markkinoille tähtäävät tuotannot suomalaisessa toteutuksessa. Rahoitus on enintään 25 prosenttia Suomessa syntyvistä tuotantokustannuksista. Rahoitus maksetaan tilintarkastettuja kustannuksia vastaan.

Myönteinen rahoituspäätös on mahdollinen, kun esimerkiksi pitkän elokuvan kokonaistuotantobudjetti on vähintään 2,5 miljoonaa euroa ja Suomessa syntyviä tuotantokustannuksia on vähintään 150 000 euroa. Lisäksi tuotannon kokonaisrahoituksesta vähintään 20 prosenttia on ulkomaista yksityistä rahoitusta, tuotannon kokonaisrahoitus on varmistettu ja tuotannolla on kansainvälinen levityssopimus.

Kaksi riippumatonta alan asiantuntijaa arvioi, että tuotanto täyttää valtioneuvoston asetuksessa 1138/2020 määritellyt kulttuurituotteen kriteerit. Sisältöä ei arvioida muilta osin. Mikäli tuotannossa tapahtuu muutoksia, rahoituksen saava yhtiö hakee muutoshakemuksella Business Finlandilta hyväksynnän esimerkiksi tuotantosuunnitelman osalta.

Tuotannon päätyttyä loppuraportoinnin yhteydessä käydään läpi tuotannon onnistumisia ja epäonnistumisia. Loppuosa myönnetystä rahoituksesta maksetaan, kun Business Finland on hyväksynyt loppuraportin.

Onnea tuotantoyhtiölle ja työryhmälle tuotannon toteutuksesta, jonka myötä tekijät kansainvälistyvät, ala kehittyy ja verotulot kasvavat.

Merja Salonen

tuotepäällikkö, Business Finland

