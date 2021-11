Ilta-Sanomat pohtii, alkaako Venäjän ja Ukrainan välillä uusi ja tällä kertaa täysimittainen sota vuoden 2022 ensimmäisinä kuukausina.

”Entä jos sota alkaisi, liittyisikö siihen mukaan Valko-Venäjä? Tai jopa Yhdysvallat?”

”Hurjia kysymyksiä kaikki, mutta näitä pohditaan nyt tosissaan maailmalla, kun Venäjän joukkojen liikehdintä Ukrainan rajan tuntumassa on herättänyt jälleen kerran epäilyt presidentti Vladimir Putinin aikeista.”

”Venäjän joukkojen liikehdintä on ollut asiantuntijoiden mukaan kaikkea muuta kuin rutiininomaista harjoittelua viime viikkoina. Sotilaita ja kalustoa on tuotu paikalle tuhansien kilometrien päästä, ja niitä on liikuteltu usein öisin.”

”Venäjä on lennättänyt myös strategisia pommikoneitaan Valko-Venäjän ilmatilassa. Tämä on herättänyt epäilyt siitä, että Venäjä saattaisi tunkeutua Ukrainaan kolmelta eri suunnalta: Krimiltä, Venäjän maaperältä Itä-Ukrainan kautta ja Valko-Venäjältä.”

”Kreml kiistää jyrkästi kaikki epäilyt ja syyttää sen sijaan Kiovaa siitä, että se valmistelee Yhdysvaltain tuella aggressiota Itä-Ukrainaa vastaan – eli Donetskin ja Luhanskin niin kutsuttuja kansantasavaltoja kohtaan.”

”Yhdysvallat on juuri toipumassa epäonnistuneesta Afganistanin-operaatiosta, ja sen huomio menee Kiinaan. Valko-Venäjä pitää Euroopan unionin kiireisenä siirtolaisten kanssa, Saksa jää pian ilman vahvaa johtajaa Angela Merkelin väistyessä lopullisesti sivuun, ja riippuvuus Venäjän kaasusta tekee Euroopasta kuuliaisen talvikuukausiksi.”

”Kovat puheet voivat olla kuitenkin sekä Vladimir Putinilta että Joe Bidenilta panosten kasvattamista ennen miesten tulevaa kohtaamista. – – Kremlin mukaan presidenttien päällimmäisinä keskustelunaiheena olisivat tuolloin Ukraina ja Nato.”

Iltalehti arvioi, että Venäjä testaa hybridioperaatiossa Ukrainan ja lännen yhteistyötä.

”Venäjän aikeista ei ole nytkään tarkkaa näkemystä, paitsi että se näyttää joukkoja keskittämällä omaa mahtiaan alueella.”

”Lännen on seisottava horjumatta Ukrainan tukena. – – Lännestä tulevan aseavun ohella uudet pakotteet on nostettava pöydälle. Meille Venäjän kauppakumppanina ne eivät olisi mieluisia, mutta välttämättömiä, jos Venäjän toimet Ukrainassa kiihtyvät.”

”Rajanaapuruuteemme Venäjän kanssa liittyy myös se, että Suomen pitää tarkoin analysoida, mitä Ukrainassa tapahtuu ja mitä Venäjä alueella tekee. Johtopäätös on, että meidän pitää jatkaa sotilaallisten siteiden kasvattamista länteen määrätietoisin askelin, tulevaisuuden päämääränä Naton jäsenyys.”