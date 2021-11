Englanti ei ole Suomen virallinen kieli.

Yhdysvalloissa on lähellä meidän adventtiamme, torstaina 3–10 päivää ennen sitä, tapana viettää kiitospäiväksi kutsuttua sadonkorjuujuhlaa. Seuraava perjantai on siellä perinteisesti ollut vilkas joululahjaostospäivä lukuisine tarjouskampanjoineen. Päivä on saanut nimekseen Black Friday.

Vaikka emme täällä Suomessa isossa mittakaavassa kiitospäivää vietäkään, seuraavan päivän kaupalliset tapahtumat ovat rantautuneet tännekin. Kyseisen perjantain lähestyessä Helsingin Sanomien aukeamat ovat pullollaan kauppiaiden ilmoituksia tarjouskampanjoista. Jokaisessa ilmoituksessa toistuvat englannin kielen sanat Black Friday tai jopa Black Week.

Englanti ei kuitenkaan ole Suomen virallinen kieli. Perustuslakimme mukaan maamme kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Jos ylipäätään vietämme tätä tarjouskampanjapäivää, miksi emme käyttäisi siitä nimeä musta perjantai? Miksi sen täytyy olla sen sijaan Black Friday? Kotimaisten kielten keskuksen olisi syytä nostaa pöydälle tämä kysymys. Ja herää myös kysymys, miksi sitä ylipäätään täällä tarvitsee viettää, kun kiitospäivääkään ei laajassa mittakaavassa täällä tunneta.

Kuisma Lappalainen

Helsinki

