Hoitajamitoitus tekee tehostetusta palveluasumisesta palvelun järjestäjille kalliimpaa, mikä taas johtaa siihen, että palveluasumiseen pääsyn kriteerit kiristyvät. Entistä huonokuntoisemmat ikäihmiset joutuvat olemaan kotihoidossa.

Hoitajamitoitus on ollut nyt voimassa runsaan vuoden. Tällä hetkellä tehostetussa palveluasumisessa tulee olla 0,55 hoitajaa asukasta kohden. Ensi vuoden alusta luku nousee 0,6:een ja 1. huhtikuuta 2023 lopulta 0,7 hoitajaan.

Hoitajamitoitus yhdistettynä hoitajapulaan ja puutteelliseen rahoitukseen on johtanut jo nyt siihen, että osa tehostetun palveluasumisen paikoista on poissa käytöstä, koska mitoituksen mukaista määrää hoitajia ei saada töihin. Tilanne vaikeutuu mitoituksen noustessa.

Hoitajamitoitus tekee tehostetusta palveluasumisesta palvelun järjestäjille kalliimpaa, mikä taas johtaa siihen, että palveluasumiseen pääsyn kriteerit de facto kiristyvät. Entistä huonokuntoisemmat ikäihmiset joutuvat olemaan kotihoidossa, vaikka he tarvitsisivat palveluasumisen paikan. Sairaaloiden vuodeosastot täyttyvät ikäihmisistä, kun hoitoa ei saa oikeassa paikassa. Hyvää tarkoittanut uudistus on johtamassa siihen, että tehostetussa palveluasumisessa on enemmän hoitajia kuin ennen, mutta sinne pääsy on muuttumassa todella vaikeaksi.

Eduskunnassa pitäisi uskaltaa todeta ääneen, että hoitajamitoitus on ajamassa päin seinää. Hoitajapula on jo nyt todellinen, eivätkä tulevaisuuden skenaariot näytä siltä, että palveluihin riittäisi tarpeeksi ammattilaisia. Hoitajamitoitukseen tarvitaan lisää joustoa esimerkiksi mahdollistamalla mitoituksen joustavampi soveltaminen teknologiaa hyödyntäen. Muuten edessämme ovat kriisiytyvät vanhuspalvelut ja kasvava hoitajapula.

Henrik Vuornos

kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok), Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.