Talvipyöräilykausi on alkamassa Etelä-Suomessakin.

Taas se tapahtui. Etelä-Helsingin kevyen liikenteen väylille levitettiin tiistain ja keskiviikon välisenä yönä karkeaa, terävää sepeliä. Aamu oli lämmin ja kirkas, eikä lumisadetta ole luvassa ainakaan viikkoon.

Kaivopuiston rannassa, joka on yksi tärkeimmistä pyöräreiteistä ja jossa on selvästi erilliset kävely- ja pyörätiet, sepeli oli levitetty kummallekin väylälle. Jos aikoo jatkaa pyöräilyä, on pakko siirtyä ajamaan ajoradalle, jossa sepeliä ei ole.

Paljon Helsingissä pyöräilevänä voin sanoa, että lähes kaikkina päivinä ympäri vuoden voi pyöräillä hyvin ja turvallisesti ilman sepeliä. Niinä todella liukkaina päivinä harvasta sepelikerroksesta ei ole mitään hyötyä. Päinvastoin, sepeliä ei ole joka paikassa ja sitä ei voi nähdä. Sepeli vain rikkoo renkaat ja tekee asfaltti-ihottumasta pahemman. Kaupungin puheissaan pyöräily-ystävällinen poliittinen johto voisi vaikuttaa tämän tolkuttomuuden kuriin saamiseen.

Ilkka Roitto

Helsinki

